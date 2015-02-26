Более 20 тысяч человек пользуются Единой транспортной картой области

Фото: www.facebook.com/strelkacard

Единой транспортной картой Подмосковья "Стрелка" пользуются более 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба "Мострансавто". До конца февраля эта цифра может вырасти до 25 тысяч.

Наиболее востребованной карта оказалась в городах Истра, Химки, Видное, Балашиха и Подольск. Реже всего карту покупали жители Волоколамска, Шатуры и Королева. Отмечается, что активнее единую транспортную карту приобретают пассажиры внутригородских маршрутов. А вот среди пассажиров междугородних рейсов "Стрелка" пока не так популярна.

Единая транспортная карта в Московской области

Ранее сообщалось, что в феврале по карте "Стрелка" в Московской области было совершено более 180 тысяч поездок. Владельцами карты стали более 20 тысяч человек.

По словам министра транспорта Подмосковья Александра Зайцева, "Стрелка" доказала свою востребованность среди жителей региона и является уникальным продуктом в России с точки зрения инновационных онлайн технологий обслуживания и пополнения карты.

"Это позволяет решить основные задачи транспортной отрасли – обеспечение удобства проезда на общественном транспорте и повышение качества обслуживания пассажиров", – заявил глава ведомства.

Напомним, пока "Стрелкой" можно оплатить проезд только на автобусах "Мострансавто". Специальными терминалами для приема карты оборудованы 5 тысяч транспортных средств. Кроме того, на территории Подмосковья установлено более 3 тысяч пунктов пополнения и распространения карты, в том числе 250 рядом с остановками общественного транспорта. "Стрелку" можно купить и пополнить в салонах "Евросеть" и банкоматах "Сбербанка".

Стоит транспортная карта 200 рублей, 80 рублей составляет залоговая стоимость, а 120 рублей зачисляются на баланс. Цена билета снижается на 2 рубля каждые 10 поездок. Первые 10 поездок стоят 28 рублей, следующие 10 поездок – 26 рублей и так далее. Таким образом "Стрелка" работает по принципу "чем больше ездишь, тем меньше платишь".

С 1 марта на "Стрелку" можно будет также записать билет на подмосковные электрички.