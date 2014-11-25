Единая транспортная карта появится в Подмосковье

Фото: M24.ru

Подмосковное правительство заключило договор с руководством ряда компаний о введении единой региональной транспортной карты. Документ подписали министр транспорта Московской области Александр Зайцев, президент ОАО "Универсальная электронная карта" Алексей Попов и генеральный директор ФГУП "Мострансавто" Вадим Сидоренков, передает Агентства "Москва".

Карту планируют ввести в работу в 2015 году. Пополнить ее можно будет через интернет, мобильные телефоны и банкоматы, сообщил журналистам президент Алексей Попов.

"Пока нет никаких решений о федеральных стандартах, все регионы в плане транспорта конкурируют между собой. Наш проект пассажиры так или иначе будут сравнивать с московским, это заставляет нас работать лучше. Мы стремимся к тому, чтобы карта стала самым удобным билетом в стране", - пояснил он.

По его словам, проект создания ЕТК Подмосковья является окупаемым. Кроме того, он поможет развить систему электронных платежей в области. Наконец, проезд при безналичной оплате обойдется пассажиру намного дешевле, добавил президент УЭК.

"Мы планируем предоставить гражданам целый ряд возможностей пополнения карт: от интернет-платежей до пополнения через мобильные устройства и банкоматы Сбербанка. Сейчас в регионе их уже несколько тысяч", - пояснил Алексей Попов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что при помощи новой карты пользоваться транспортом в области станет гораздо удобнее. Проездной избавит от ожидания в очередях и обеспечит прозрачность денежных потоков в системе общественного транспорта, добавил глава области.

Единая транспортная карта - электронное средство платежа для безналичной оплаты проезда на общественном транспорте области. Карта является неперсонализированной и пополняемой.

Напомним, в 2014 году более 4 миллионов пассажиров приобрели электронные билеты на пригородные подмосковные поезда. В прошлом году электронные проездные документы пользовались меньшей популярностью. За 10 месяцев 2013 года их приобрели чуть больше двух миллионов пассажиров.

Электронная регистрация удобна тем, что позволяет не терять времени в очередях в кассы. Кроме того, пассажиру при посадке в вагон достаточно просто предъявить проводнику документ, удостоверяющий личность.