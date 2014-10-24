В Подмосковье срубят 12 тысяч елок к Новому году

Фото: ТАСС/ Алексей Никольский

Около 12 тысяч елей планируют срубить в Подмосковье к новогодним праздникам. Их выберут из 52 тысяч деревьев, выращенных на специальных хвойных плантациях "Центрлесхоза". Они предназначены для продажи перед Новым годом, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Сейчас в области готовятся к проведению аукциона на вырубку деревьев. Такой порядок установлен статьей 80 "Лесного кодекса РФ". Нужное количество новогодних елей привезут в школы и детсады, а также выставят на свободную продажу.

Для новогодних праздников отбираются ели возрастом от пяти до 16 лет. При этом они должны быть высотой более метра, прямые и с правильной формой кроны.

Отметим, что в 2013 году в преддверии новогодних праздников срубили более 3 тысяч из подготовленных 13,5 тысячах. Из них более 460 бесплатно передали школам, детским садам и интернатам, а около 1,5 тысяч деревьев направили в бюджетные организации и госучреждения.

"Вечер": Главную ель страны выберут из семи претенденток

Напомним, главную новогоднюю елку страны собираются привезти в Москву из Подмосковья к 20 декабря. Установят ее традиционно на Соборной площади Кремля.

"Планируется ее срубить в районе 16-18 декабря, где-то числа 19-20 она поедет в Москву, а 22-23-го ее начнут устанавливать", - рассказал пресс-секретарь управляющего делами президента России Виктор Хреков.

Сейчас, по словам Хрекова, на "звание" главной новогодней ели России претендуют семь деревьев. Все они растут в лесах Подмосковья. Критерии выбора были весьма строгими: возраст более 100 лет, высота свыше 30 метров и транспортная доступность дерева. Елка, которую в декабре отправят в Кремль, выберут уже в ближайшие несколько дней.