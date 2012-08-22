Жители Подмосковья призывают остановить застройку Гребнево

Фото с сайта www.grebnevo.ru

Жители Подмосковья пытаются остановить застройку памятника культуры – усадьбы Гребнево. Они обратились к министру культуры региона Антону Губанкову с просьбой остановить продажу и межевание участков, находящихся в охранной зоне усадьбы.

По информации жителей Щелковского района, земли усадьбы из сельхозугодий уже переведены под дачное строительство. В настоящее время земли продаются, передает "Интерфакс" слова местных жителей.

Антон Губанков рассказал, что прокуратуру было направлено исковое заявление о признании недействительным постановления об изменении вида использования земельного участка. Суд в иске отказал, после это решение было отменено, сейчас дело рассматривается вновь.

Министр культуры отметил, что в 2013 году планируется провести работы по определению границ территории усадьбы Гребнево и зон ее охраны.

Усадьба Гребнево находится на северо-востоке от МКАД, недалеко от города Фрязино. Архитектурный ансамбль был возведен в 1780-1790 годах, является памятником архитектуры и истории федерального значения. В настоящее время усадьба заброшена и медленно разрушается.