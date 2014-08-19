Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

МО

19 августа 2014, 10:21

Более 400 украинских беженцев разместили в Подмосковье

Подмосковье Украина беженцы мо

Фото: ИТАР-ТАСС

В пунктах временного содержания в Подмосковье размещены 484 украинских граждан, из них 179 – дети.

По данным ГУ МЧС по Московской области, статус беженца присвоен одному человеку, сообщает Агентство "Москва".

Больше всего граждан Украины прибыло в Волоколамский район. Там в пансионате "Ласточка" разместили 145 человек, 57 из которых дети. Детского дома имени Талалихина и во Всероссийском институте повышения квалификации сотрудников МВД в Домодедово приютили 119 человек (26 детей).

В оздоровительном лагере "Зеленая горка" города Верея Наро-Фоминского района разместили 107 человек (36 детей).

Ссылки по теме

Всего на территории РФ находится более 150 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Заявления на предоставления статуса беженцев подали 20 тысяч человек. При этом 40 тысяч человек размещены в пунктах временного содержания.

Ранее сообщалось, что 16 раненых беженцев с Украины остаются в столичных медучреждениях Федерального медико-биологического агентства. Всего с 21 июня в Москве были госпитализированы 18 человек. Двух пациентов выписали.

Специалисты ФМБА работают в пунктах временного размещения беженцев в Ростовской области. Людей, находящихся в наиболее тяжелом состоянии, в том числе раненых, отправляют в столицу.

Сюжет: Ситуация на Украине

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать