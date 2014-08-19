Более 400 украинских беженцев разместили в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

В пунктах временного содержания в Подмосковье размещены 484 украинских граждан, из них 179 – дети.

По данным ГУ МЧС по Московской области, статус беженца присвоен одному человеку, сообщает Агентство "Москва".

Больше всего граждан Украины прибыло в Волоколамский район. Там в пансионате "Ласточка" разместили 145 человек, 57 из которых дети. Детского дома имени Талалихина и во Всероссийском институте повышения квалификации сотрудников МВД в Домодедово приютили 119 человек (26 детей).

В оздоровительном лагере "Зеленая горка" города Верея Наро-Фоминского района разместили 107 человек (36 детей).

Всего на территории РФ находится более 150 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Заявления на предоставления статуса беженцев подали 20 тысяч человек. При этом 40 тысяч человек размещены в пунктах временного содержания.

Ранее сообщалось, что 16 раненых беженцев с Украины остаются в столичных медучреждениях Федерального медико-биологического агентства. Всего с 21 июня в Москве были госпитализированы 18 человек. Двух пациентов выписали.

Специалисты ФМБА работают в пунктах временного размещения беженцев в Ростовской области. Людей, находящихся в наиболее тяжелом состоянии, в том числе раненых, отправляют в столицу.