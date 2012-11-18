"Огонек": понедельник, 19 ноября 2012 года

«За последние годы однородность общества резко возросла»

Российское общество удивительно изменилось: победило нищету, стало однородным и захотело личностного развития. Беседовала Ольга Филина, "Огонек".

Круговое поручение

Московской области пока не удается жить по экономическим рецептам, которые ей прописали. Справится ли с ее проблемами новый губернатор? Дмитрий Орешкин, "Огонек".

Балансирование на гранте

Более сотни молодых ученых обратились с открытым письмом к президенту, сообщив, что почти год им не могут выплатить обещанные по грантам деньги. «Огонек» разбирался в противостоянии науки и бюрократии. Ольга Филина, "Огонек".

Покажи язык

Экспертами подсчитано: уже сегодня в России 6–8 процентов ВВП создают мигранты. Потребность экономики в них постоянно растет, к 2025 году страна будет нуждаться в 15 млн приезжих. Как снизить социальное напряжение, вызываемое массовым притоком людей, не знакомых с нашими традициями, культурой, языком? Как адаптировать их к жизни в России? У государства ответа на эти вопросы нет, чиновники умеют только ужесточать въездные процедуры. И тогда люди начинают заниматься адаптацией сами. Как это происходит, выяснял "Огонек".

Древо нежелания

Проблема адаптации становится все более острой и в толерантной Европе. Сегодня, например, некогда образцово спокойная Дания в шоке: мусульманские мигранты, ставшие большинством в маленьком городке, лишают коренных датчан праздника Рождества

Сергей Джанян, Копенгаген, "Огонек".

50 лет вместе

Европа уже полвека выстраивает свои отношения с мигрантами. Прошлые экономические выгоды, которые были связаны с привлечением рабочей силы со стороны, давно сменились дорогостоящими вложениями и социальными проблемами. Анна Прийдак, "Огонек".

Микрочастичная ясность

Год назад к Марсу был отправлен межпланетный робот Curiosity Rover, благодаря которому изменились все наши представления о Красной планете. Наталья Лескова, "Огонек".

Вселенский империализм

Лицензия на вселенную «Звездных войн» от Джорджа Лукаса перешла к корпорации Disney. Классик уходит на пенсию, а свою компанию Lucasfilm Ltd доверяет самым близким по духу людям в Голливуде. «Огонек» решил заодно разобраться, какую роль сыграли «Звездные войны» в мире, в котором мы живем. Егор Москвитин, "Огонек".

«Слава не равна реальному весу в искусстве»

Марион Котийяр о науке тянуть одеяло на себя, превращении в Эдит Пиаф и купании с косатками. Марина Очаковская, Торонто — Лос-Анджелес. "Огонек".

Местечко и время

В Бахметьевском гараже открылся Российский еврейский музей толерантности, созданный командой американских архитекторов под руководством Ральфа Аппельбаума. Михаил Серафимов, "Огонек".