Москва выделила 3 млрд рублей на социальные объекты Подмосковья

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва финансирует строительство социальных объектов в Ленинском, Подольском и Наро-Фоминском районах Подмосковья. Каждый район получил от столичных властей по 1 миллиарду рублей.



"Это первый этап реализации соглашения между Москвой и областью, подписанного в августе 2012 года. Средства будут направлены на реконструкцию и строительство школ, детских садов, объектов инженерной инфраструктуры. Москва направила три миллиарда рублей, по одному в каждый район", – передает Стройкомплекс Москвы слова руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

На реконструкцию и строительство свыше 210 объектов районы получат еще по 2 миллиарда рублей в течение трех лет. На эти средства планируется построить 120 жилых домов, более 60 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также 30 объектов инженерной инфраструктуры.

Напомним, столичное правительство взяло на себя обязательства по дополнительному финансированию социальных объектов и инфраструктуры в прилегающих к Новой Москве районах в связи с изменением границ столицы. Соответствующее соглашение было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным и Сергеем Шойгу, который на тот момент был губернатором области.