В подмосковных автобусах начнут работать около 200 контролеров

Около 200 контролеров начнут работать в подмосковных автобусах

В этом году в автобусах, троллейбусах и трамваях Подмосковья ловить безбилетников начнут около 200 контролеров. Как рассказали M24.ru в областном минтрансе, в регионе создано ГКУ "Административно-пассажирская инспекция", которое будет искать "зайцев" в наземном транспорте, где действует электронная карта "Стрелка". Инспекторы могут начать работу уже к середине апреля.

"В середине апреля планируется очередная презентация единой транспортной карты, вместе с ней мы покажем и новую систему контроля оплаты проезда", - сообщил собеседник M24.ru.

Сейчас в автобусах, троллейбусах и трамваях области контроль оплаты проезда осуществляют кондукторы, которые сами продают билеты. Но с 1 февраля в Подмосковье проводится эксперимент по внедрению единой транспортной карты "Стрелка". Это областной аналог электронной "Тройки" в Москве. Сейчас карту принимают около 5 тысяч автобусов во всех городах региона. Однако турникетов в этих автобусах нет - только терминалы, к которым нужно прикладывать карточку. Именно поэтому и нужны контролеры, отметили в минтрансе.

Сколько инспекторов выйдет на маршруты в апреле, пока не известно. "Мы планируем, что в штате службы будет 200 сотрудников, но не факт, что новое учреждение успеет набрать сотрудников", - пояснил представитель ведомства. Контролеры выйдут только на автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты, следить за "зайцами" в электричках они не смогут. По словам собеседника M24.ru, не исключено, что в будущем штат службы увеличат.

Согласно постановлению правительства области о создании Административно-пассажирской инспекции, контролерам положен оклад 14 тысяч рублей, старшим инспекторам – около 16 тысяч, а оклад директора учреждения составит около 28,6 тысяч рублей.

Помимо выявления "зайцев", инспекторы займутся борьбой с нелегальными перевозчиками, а также собором и анализом статистики по пассажирским перевозкам в Подмосковье.

Отметим, что в столице также есть специальная структура, отвечающая за работу контролеров - ГКУ "Организатор перевозок". Учреждение было создано летом 2011 года. После его появления количество контролеров увеличилось со 190 до 557. Помимо наземного общественного транспорта, оно следит за оплатой проезда в метрополитене, там работает 216 контролеров.

По данным "Мострансавто", единой транспортной картой "Стрелка" в области пользуются около 20 тысяч пассажиров. С 1 марта 2015 года карту начали принимать в пригородных электричках. В перспективе ей можно будет оплачивать проезд в троллейбусах, трамваях, маршрутных такси. Уже сейчас организовано более трех тысяч пунктов пополнения и распространения карты, 250 из них расположены рядом с остановками общественного транспорта.



Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков полагает, что 200 контролеров для области - небольшая цифра. "Прежде всего, их можно пустить на те маршруты, где нет кондукторов. Это в основном маршруты внутри городов и поселений", - пояснил эксперт.



Он также отметил, что создание централизованной службы контроля оплаты проезда логично при внедрении единой транспортной карты. "Нужно выдать областным контролерам, как в Москве, специальные мобильные устройства, считывающие данные с карточки", - заявил он.

Председатель комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Александр Наумов полагает, что 200 контролеров для начала будет достаточно, чтобы протестировать систему контроля оплаты проезда. "Нет смысла нанимать сразу огромный штат. Лучше как следует обучить тех инспекторов, что будут работать в транспорте. Они должны четко знать инструкции, чтобы у нас не было таких историй, как с ребенком, которого водитель высадил из маршрутки", - отметил депутат. Напомним, в марте 2013 года в столице 9-летнюю школьницу водитель высадил из коммерческой маршрутки за неоплаченный проезд. В результате девочка вынуждена была идти пешком по морозу от ВДНХ до Мытищ.

Он также отметил, что, тем не менее, поддерживает появление контролерской службы в области. "Порядок с оплатой проезда с использованием карты "Стрелка" нужно навести обязательно. Все-таки сейчас пассажир добровольно прикладывает карту к терминалу в автобусе, а водителю это сложно проконтролировать", - отметил депутат. Если водитель сам будет ловить "зайцев", это существенно задержит отправление автобуса.

Дарья Миронова