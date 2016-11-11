Мужчину в Подмосковье убила упавшая ветка

Мужчину в Московской области убила упавшая из-за непогоды ветка дерева. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Несчастный случай произошел в пятницу в поселке Софрино Пушкинского района. У дома №12 по улице Сетевой 63-летнему местному жителю на голову упала отломившаяся ветка дерева.

От полученных травм мужчина скончался. Следователи проводят проверку и устанавливают причины произошедшего.

Ледяной дождь начался в столице в четверг. К вечеру, 10 ноября, столичный главк МЧС предупредил о резком ухудшении погоды. В отдельных районах был сильный туман, видимость при нем составляла от 100 до 500 метров.

К вечеру в столице ожидаются заморозки, что приведет к сильной гололедице. Ледяной дождь, прошедший в столице, ужевызвал сбои в работе общественного транспорта.