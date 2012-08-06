В Подмосковье найдены опасные для здоровья арбузы и дыни

Партию арбузов без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, обнаружили специалисты Роспотребнадзора при проведении плановой проверки. "Нелегальные" арбузы изъяты из продажи

В дынях и арбузах с подмосковных развалов обнаружено повышенное содержание нитратов. Региональное управление Роспотребнадзора провело экспертизу на 70 сезонных торговых точках. Опасными для здоровья оказались один астраханский арбуз и две дыни из Ставрополья и Таджикистана, сообщает Интернет–портал Московской области.

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не советует покупать арбузы на обочинах подмосковных трасс. По его словам, вредные вещества из выхлопных газов и придорожной пыли могут проникать в плод.

Кроме того, на ночь арбузы и дыни оставляют в придорожных развалах, но по санитарным нормам их должны убирать в прохладное место, иначе нитраты могут перейти в опасные для здоровья вещества.

Напомним, что сезон продажи арбузов открылся в Москве 1 августа. Бахчевые развалы запрещается размещать менее чем в 25 метрах от станций метро и на обочинах дорог.