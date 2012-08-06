Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

06 августа 2012, 19:02

В Подмосковье найдены опасные для здоровья арбузы и дыни

Подмосковье Геннадий Онищенко бахчевые развалы медицина

Партию арбузов без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, обнаружили специалисты Роспотребнадзора при проведении плановой проверки. "Нелегальные" арбузы изъяты из продажи

В дынях и арбузах с подмосковных развалов обнаружено повышенное содержание нитратов. Региональное управление Роспотребнадзора провело экспертизу на 70 сезонных торговых точках. Опасными для здоровья оказались один астраханский арбуз и две дыни из Ставрополья и Таджикистана, сообщает Интернет–портал Московской области.

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не советует покупать арбузы на обочинах подмосковных трасс. По его словам, вредные вещества из выхлопных газов и придорожной пыли могут проникать в плод.

Кроме того, на ночь арбузы и дыни оставляют в придорожных развалах, но по санитарным нормам их должны убирать в прохладное место, иначе нитраты могут перейти в опасные для здоровья вещества.

Напомним, что сезон продажи арбузов открылся в Москве 1 августа. Бахчевые развалы запрещается размещать менее чем в 25 метрах от станций метро и на обочинах дорог.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать