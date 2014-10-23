"Почта России" впервые за 5 лет превысила норматив по срокам доставки писем

Фото: M24.ru

По итогам III квартала 2014 года "Почта России" впервые за последние пять лет превысила нормативный показатель (90%) по контрольным срокам пересылки писем внутри Москвы. Этот показатель составил 90,43%, рассказал замглавы министерства связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев.

Нормативный показатель предполагает, что из 100 писем (отправляются Роскомнадзором для проверки нормативного показателя) не менее 90 должны быть доставлены адресатам в течение определенного срока. По Москве этот срок составляет три дня, пишет Агентство "Москва".

Евраев также сообщил, что в конце 2013 году "Почта России" запустили крупнейший логистический центр - ММПО "Внуково", который позволил избежать повторения коллапса 2012 года.

"Теперь международная почтовая корреспонденция, поступающая в Москву, не едет через все пробки в центр города для таможенного оформления, чтобы потом вернуться обратно в аэропорт для отправки в регионы", - сказал замминистра.

По словам Евраева, в процессе приватизации "Почты России" возможность приобретать ее акции может быть предоставлена обычным гражданам.

"В перспективе мы планируем предоставить возможность обычным гражданам стать собственниками “Почты России”, если они поверят в предприятие и на деле увидят его развитие. Наши граждане — это наши главные потенциальные инвесторы. Мы, конечно, допускаем приход стратегического инвестора, но тогда это потребует отдельного обсуждения и решения в правительстве", - сказал он.

Согласно стратегии развития "Почты России" до 2018 года, она должна быть акционирована в 2015 году.