Легендарная летчица Тимофеева появилась на конверте "Почты России"

Изображение предоставлено пресс-службой "Почты России"

"Почта России" выпустила специальный конверт к 100-летию со дня рождения легендарной Советской летчицы Анны Тимофеевой, сообщает пресс-служба компании. Его тираж составил один миллион экземпляров.

С 23 сентября конверт поступит в продажу в отделения "Почты России" по всей стране. На нем присутствуют эмблема празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне и портрет Тимофеевой на фоне легендарного штурмовика Ил-2, а также изображение медали "Золотая звезда".

Оттиск гашения первого дня на конверте можно поставить в отделении "Почты России" по адресу улица Мясницкая, дом 26.

Анна Тимофеева Анна Тимофеева с лета 1941 года служила в 130-й отдельной авиаэскадрилье связи Южного фронта. В 1942 году добилась перевода в штурмовую авиацию в составе 805-го штурмового авиационного полка. Всего на ее счету 277 боевых вылетов. 6 мая 1965 года ей присвоили звание Героя Советского Союза

Анна Тимофеева с лета 1941 года служила в 130-й отдельной авиаэскадрилье связи Южного фронта. В 1942 году добилась перевода в штурмовую авиацию в составе 805-го штурмового авиационного полка. Всего на ее счету 277 боевых вылетов. 6 мая 1965 года ей присвоили звание Героя Советского Союза

Ранее "Почта России" выпустила юбилейную марку к 100-летию со дня рождения выдающегося советского физика Александра Прохорова. Марку выпустили тиражом 252 тысячи штук, ее номинал – 21 рубль 50 копеек. На лицевой стороне марки изображен портрет Прохорова на фоне доски с записями семинара 1964 года.