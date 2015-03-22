"Почта России" с апреля поднимет тарифы на отправку писем и бандеролей

"Почта России" с апреля поднимет тарифы на отправку писем

"Почта России" с апреля поднимет тарифы в связи с инфляцией, сообщает телеканал "Москва 24". Известно, что отправка обычного письма подорожает на два рубля. То есть с учетом налогов стоимость составит 20 рублей.

Заказное письмо обойдется отправителю более чем в 40 рублей. А если человек захочет воспользоваться услугой, которая позволяет в режиме реального времени следить за путешествием письма до пункта назначения, то раскошелиться придется еще на 90 рублей.

Изменится и стоимость отправки бандероли. В зависимости от того, по воздуху доставят посылку, или по земле, цена составит от 35 до 48 рублей за 100 граммов веса. За каждые дополнительные 20 граммов будет прибавляться еще по 2 рубля.

Добавим, в этом году "Почта России" планирует открыть отделения в новом формате.

В частности, в них будут тестироваться продленный график работы без перерывов, электронная очередь, открытые стойки с товарами, новые технологии упаковки и приема отправлений.

Кроме того, "Почта России" продолжит открывать специализированные центры выдачи и приема посылок. К 2016 году 500 таких центров появятся в крупных городах России.