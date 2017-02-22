Материалы проверки по премиям замам главы "Почты России" передали в СК

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Прокуратура Москвы подтвердила информацию о передаче в следователям материалов проверки о выплате премий заместителям гендиректора "Почты России", сообщает ТАСС. Об этом заявила руководитель пресс-службы прокуратуры столицы Елена Россохина.

Ранее сообщалось, что прокуратура посчитала подозрительной выплату премий в размере 270 миллионов рублей заместителям генерального директора почты, по итогам работы в 2014-2015 годах.

Согласно положению о премировании сотрудников "Почты России", такое вознаграждение им могли выплатить при выполнении 80 процентов поставленных задач. Вместо этого в 2014 году предприятие понесло убытки от падения продаж в размере четырех миллиардов рублей. Многие показатели достигнуты не были или снизились по сравнению с предыдущим годом.

Заявленная прибыль предприятия, которой оправдывали премии, образовалась за счет полученных из бюджета денег. Почте выделили 6,4 миллиарда рублей.

Премии сотрудникам, по мнению прокуратуры, причинили ущерб предприятию, поэтому следователи могу завести на генерального директора почты Дмитрия Страшнова дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).

Ранее Генпрокуратура направляла в СК материалы проверки по премии в 95 миллионов рублей главе "Почты России". В надзорном ведомстве убеждены, что расчет проведен некорректно. Решение по результатам доследственной проверки не принято до сих пор.

При этом в пресс-службе "Почты России" сообщили, что вознаграждения менеджменту выплачиваются в соответствии с внутренними нормативными актами и трудовым законодательством РФ.

"Дополнительно уточняем, что информация о доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера генерального директора и его заместителей, а также членов их семей ежегодно предоставляется в Департамент государственной службы и кадров правительства Российской Федерации в полном соответствии с требованиями законодательства", – гласит официальный комментарий пресс-службы.