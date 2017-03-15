По факту выплаты главе "Почты России" премии в 128 млн руб возбудили дело – СМИ

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы Минкомсвязи, утвердившей выплату в размере 128 миллионов рублей зарплаты и премий главе "Почты России" Дмитрию Страшнову, сообщает "Коммерсантъ".

По данным следователей, в 2014–2015 годах директор департамента организационного развития Минкомсвязи Ирина Лаптева, в чьи обязанности входит формирование зарплат и премий сотрудников министерства и подведомственных ему организаций, превысила должностные полномочия. Она распорядилась о выплате Страшнову зарплаты в размере 46 миллионов рублей, а также премии по итогам 2014 года на сумму более 82 миллионов рублей. Глава "Почты России" в деле фигурирует лишь косвенно.

В конце минувшего года проверкой выплаты многомиллионной премии главе "Почты России" занималась генеральная прокуратура. Проверка проводилась и в отношении двух директоров департаментов Минкомсвязи, принимавших решение о выплате денежного поощрения.

Сам же Страшнов считает, что обвинения прокуратуры создают плохой прецедент в отношении других руководителей госкомпаний, который в дальнейшем может стать препятствием для найма высокооплачиваемых менеджеров "с рынка".