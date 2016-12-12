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12 декабря 2016, 13:41

Общество

"Почта России" запустила сервис по оформлению дизайнерских открыток

Фото предоставлено пресс-службой "Почты России"

"Почта России" запустила сервис, с помощью которого можно оформить дизайнерские открытки с доставкой по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

Сервис называется "Открытки почтой". С его помощью любой желающий может оформить в режиме online эксклюзивную почтовую открытку, сделать авторскую подпись и отправить ее в любую точку России.

Все авторские открытки выполнены в оригинальном дизайне известными российскими иллюстраторами.

Стоимость одной открытки, включая доставку в любую точку России, составит 149 рублей.

Почта России бизнес общество
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