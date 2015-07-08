Абоненты сотовых операторов смогут переводить деньги почтой

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Абоненты МТС и Теле2 могут перевести деньги своим знакомым с мобильных счетов в любое отделение "Почты России".

Руководитель направления по взаимодействию со СМИ ОАО "Мобильные телесистемы" Дмитрий Солодовников рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что это позволит отправить деньги в малонаселенные пункты, где нет банков.

"Впервые в России появится возможность получить мобильный перевод в малонаселенных пунктах и отдаленных городах, где нет ни одного банка. С помощью SMS вы сможете отправить деньги, и ваши близкие моментально их получат", – сказал он.

Как пишут "Ведомости", комиссия за перевод денег составит 55 рублей плюс 4,2 процентов от суммы перевода. По мнению Солодовникова, для отправителей эта сумма вполне приемлема. Сумма перевода при этом должна быть не меньше 100 рублей и не больше 14 тысяч рублей.

Скоро подобная услуга появится и в "Вымпелкоме". Абоненты "Мегафона" могут отправлять деньги со своих счетов через системы денежных переводов "Юнистрим", Contact, "Лидер" и другие, а также на карты международных платежных систем.

Добавим, операторы сотовой "большой тройки" могут повысить тарифы, так как их выручка перестала расти. К такому выводу пришли аналитики Merrill Lynch. Пока операторов сдерживают несколько факторов. В частности, МТС и "Мегафон" не хотят первыми идти на такой шаг, опасаясь испортить себе репутацию.

Отметим, по данным Роскомнадзора, за год количество жалоб на качество сотового сигнала увеличилось в 15 раз. Но операторы опровергают эту информацию. Чтобы получить объективную картину, Роскомнадзор проверит связь сразу в восьми регионах страны, а далее совместно с операторами начнет мониторинг по методике, которую уже испытали в прошлом году в столице. Абоненты смогут скачать на смартфон специальную программу, которая поможет оценить работу операторов, а затем передать данные в Роскомнадзор.