07 ноября 2015, 21:43

Экономика

"Почту России" привлекли к доставке багажа туристов, возвращающихся из Египта

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Росавиация привлекла "Почту России" к доставке багажа туристов, вылетающих из Египта. Как сообщает агентство "Москва", багаж регистрируется наземными службами аэропорта и хранится в специально отведенных местах до последующей транспортировки.

С собой на борт разрешается проносить только лекарства первой необходимости, детское питание и наиболее востребованные личные вещи.

О том, что багаж прибыл, пассажиров известят звонком или смс-сообщением. Фотографии сумок без маркировки опубликуют на официальном сайте "Внуково".

Напомним, МЧС РФ направляет в Египет самолеты, чтобы забрать багаж российских туристов и доставить его в аэропорт Внуково.

Катастрофа Airbus А321 в Египте
Почта России Египет багаж авиа и аэропорты

