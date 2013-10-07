"Почта России" выпустила марку к эстафете Олимпийского огня

Фото: "Почта России"

В России поступила в обращение почтовый блок, посвященный эстафете Олимпийского огня "Сочи-2014".

Как сообщили в пресс-службе "Почты России", блок номиналом 50 рублей выпущен тиражом 120 тысяч экземпляров. На марке изображена эмблема эстафеты Олимпийского огня, а на полях блока - карта России с нанесенным на нее маршрутом эстафеты, олимпийский факел, а также силуэты самых узнаваемых архитектурных достопримечательностей Москвы и Сочи.

Также к выпуску подготовлены около 2 миллионов художественных маркированных конвертов.

Российская эстафета Олимпийского огня станет самой продолжительной и масштабной в истории зимних Игр. В течение 123 дней факел в руках спортсменов, на автомобилях, поездах, самолетах, а также на русской тройке и оленьих упряжках преодолеет более 65 тысяч километров, побывав в столицах всех 83 субъектов Федерации.