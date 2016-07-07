Для столичных водителей открыли подписку на электронные "письма счастья"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

С 7 июля Почта России запустила услугу по доставке юридически значимых уведомлений от Центра организации дорожного движения. На сайте zakaznoe.pochta.ru жители столицы будут получать в электронном виде уведомления о штрафах за нарушения ПДД и смогут оплачивать их "в один клик", сообщает пресс-служба Почты России.

Новый сервис позволит москвичам отказаться от бумажных уведомлений, поступающих от госорганов. Получать такие письма граждане смогут мгновенно, независимо от места своего пребывания. Замена бумажных уведомлений на электронные также позволит сократить очереди в почтовых отделениях.

Госорганы, в свою очередь, уменьшат затраты на распечатку бумажных писем. Кроме того, повысится собираемость платежей – сегодня порядка 40 процентов заказных писем не забираются гражданами с почты из-за того, что адрес получателя по прописке не совпадает с фактическим местом его проживания.

"Москва в цифрах": Как работает московская "Почта России"

С 2014 года данный сервис работал в тестовом режиме. В 2015 году услугу по доставке электронных уведомлений запустили в Московской области.

Подключение для жителей столицы уже запущено и работает бесплатно. Пользоваться сервисом не обязательно. Граждане сами могут выбрать, каким способом получать адресованные им документы. Пользователи смогут настроить оповещения по e-mail и SMS о получении новых уведомлений, а также оплатить штрафы и взыскания с помощью банковской карты непосредственно из электронного письма.

Отметим, с 1 января граждане могут оплачивать штрафы за отдельные нарушения ПДД со скидкой 50 процентов в течение первых 20 дней со дня вынесения постановления.