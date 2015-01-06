У почтальонов в ЮЗАО отобрали 250 тысяч рублей

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Днем 5 января в Северном Бутове неизвестный напал на сотрудников "Почты России" и отнял у них деньги, предназначенные для выдачи пенсий, передает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в подъезде дома по улице Знаменские Садки. Там нападавший, угрожая предметом, похожим на пистолет, брызнул из газового баллончика в лицо двум женщинам-почтальонам, вырвал у одной из них пакет с деньгами и скрылся.

В пакете находилось 250 тысяч рублей. В настоящее время устанавливается личность преступника.