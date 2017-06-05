Форма поиска по сайту

05 июня 2017, 19:52

Экономика

Петербуржец пытался отправить в США посылку с гранатами

Фото: пресс-служба "Почты России"

Посылку с двумя похожими на гранаты изделиями нашли в аэропорту Пулково, сообщает пресс-служба "Почты России".

Находку обнаружили сотрудники безопасности аэропорта и представители службы безопасности "Почты России" при проверке международных отправлений с использованием досмотрового оборудования.

Следовала посылка из Санкт-Петербурга в США транзитом через Париж. Саперы изъяли боеприпасы для последующего уничтожения. Данные переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

