07 декабря 2015, 15:06

Город

На Площади Революции покажут ледовое шоу "Лебединое озеро"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

18 декабря в столице стартует фестиваль "Путешествие в Рождество", во время которого москвичи и гости города смогут увидеть удивительное представление. Зрителям покажут ледовое гала-шоу "Лебединое озеро" по мотивам произведения П.И. Чайковского. Поставил спектакль известный фигурист Петр Чернышев.

В масштабной программе примут участие более 50 артистов.

"Интервью": Алексей Немерюк – о фестивале "Путешествие в Рождество"

Во время фестиваля "Путешествие в Рождество" прямо на Площади Революции откроется большая ледовая арена. На ней посетители, помимо "Лебединого озера", смогут посмотреть еще несколько ярких спектаклей, например, "Щелкунчик".

Также планируется, что на лед выйдет олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и двукратный чемпион мира из Швейцарии Стефана Ламбьеля.

Вход на все мероприятия свободный.

Площадь революции фестивали и праздники ледовое шоу

