Фронтмен Pink Floyd Дэвид Гилмор в сентябре выпустит сольный альбом

Фото: consequenceofsound.net

Фронтмен группы Pink Floyd Дэвид Гилмор в сентябре выпустит новый сольный альбом Rattle That Lock, сообщает музыкальный портал COS.

17 июля в сети должен появиться первый сингл с альбома, а также с этого дня альбом будет доступен для предзаказа на сайте Дэвида Гилмора.

В поддержку альбома музыкант планирует дать четыре концерта в 2016 году. Все тексты для композиций альбома написала жена Гилмора, писатель Полли Самсон. Аранжировки делал бывший гитарист Roxy Music Фил Манзанера, который одновременно выступил и как продюсер альбома.

Михаэль Бумендиль, креативный директор и президент аудиобрендингового агентства Sixième Son, стал автором аудиологотипа компании SNCF, вдохновившего Дэвида Гилмора на создание сингла Rattle That Lock. Дэвид услышал аудиолого французских железных дорог на вокзале и так вдохновился этой мелодией, что в последствии создал новую композицию, а звучание аудиологотипа легло в ее основу. Таким образом, Михаэль Бумендиль стал соавтором сингла Rattle That Lock.Оформлением пластинки занимались Дэйв Стейнсби и Обри Пауэлла из компании Hipgnosis, которая разрабатывала оформление и дизайн самых знаковых альбом группы Pink Floyd.