Отопление включено почти в 90% домов столицы

Фото: М24.ru

К вечеру 23 сентября отопление появилось почти в 30 тысячах московских домов. Это 87,5% всего жилищного фонда города. Помимо этого тепло включили практически во всех школах, детских садах, больницах и поликлиниках.

По данным департамента топливно-энергетического хозяйства, "самые теплые" округа оказались в Новой Москве. На территории ТиНАО уже подключены 100% социальных учреждений. По жилищному фонду в лидерах – Зеленоград (99,6% домов отапливаются) и Юго-Западный административный округ (97,3%). При этом количество отапливаемых зданий увеличивается каждые 4 часа.

Напомним, отопительный сезон в столице начался 21 сентября. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, у коммунального хозяйства Москвы нет выходных, и не смотря на воскресный день "топить" начали сразу почти 40% домов.

"По нормативу мы запускаем отопление, когда среднесуточная температура в течение пяти дней, по данным синоптиков, будет ниже 8 градусов... Мы пошли навстречу горожанам, они писали нам на сайт, звонили и просили включить тепло, так как погода не очень радует. Так что сейчас идем с опережением графика", - рассказал он.

В целом на разогрев всех труб в Москве требуется от 3 до 5 дней. Таким образом, к четвергу тепло придет в каждый дом. Если же к 26 сентября тепло не поступит в квартиры, то жителям следует незамедлительно обращаться в свое отделение ДЕЗ, ЖЭК или иную управляющую компанию, либо оставить заявку на электронном портале правительства Москвы.

Что касается промышленных предприятий, объектов торговли или офисных зданий, для запуска отопления им будет необходимо подать заявку. Городская система готова подать тепло сразу после ее получения.