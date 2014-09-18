К зиме в столице подготовили более 18 тысяч единиц спецтехники - Бирюков

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти подготовили к зимнему сезону более 18 тысяч единиц снегоуборочной, аварийной и землеройной техники. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Для сравнения, к прошлому зимнему сезону столичные коммунальщики подготовили 14,5 тысяч единиц техники.

Он подчеркнул, что город "готовится к действительно холодной зиме". "Мы рассчитываем, что, как и в прошлом году, в январе и феврале в Москве будут большие морозы - на уровне -25 градусов", - отметил Бирюков.

Заммэра добавил, что к холодам готовы все 17 ТЭЦ, а также 46 районных тепловых станций и 126 котельных. "К 1 сентября был готов к зиме весь жилой фонд, все объекты соцкультбыта", - заявил Бирюков.

Также чиновник сообщил, что последние четыре года в столице применяются специальные реагенты для тротуаров с добавлением муравьиной кислоты. Эти смеси более эффективны и не имеют отрицательного влияния на окружающую среду.

Заммэра подчеркнул, что благодаря использованию реагентов сокращается количество травм, полученных при неблагоприятной погоде.

Отметим, что в настоящее время, специалисты проводят в городе так называемые "опресовки". В трубах и стояках повышают давление до максимального, чтобы зимой в пик нагрузок не случилось аварии.

"По существующему регламенту отопление включают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает 8 градусов и есть тенденция к ее дальнейшему понижению. Каждый год отопительный сезон начинается в разное время. В прошлом году начало осени выдалось холодным, поэтому тепло дали в дома уже 26 сентября. Как будет в этом году - пока не известно", - подытоджила руководитель пресс-службы департамента топливно-энергетического хозяйства Кристина Титова.