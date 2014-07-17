Заместители мэра - о ходе работ на месте ЧП в метро

Петр Бирюков проинспектировал ход восстановительных работ в метро

Восстановить движение на участке Арбатско-Покровской линии от "Киевской" до "Молодежной" могут уже к вечеру четверга. О результатах проверки хода восстановительных работ заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин и заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, рассказали корреспонденту телеканала телеканал "Москва 24".

"Работа идет сложно, потому что помимо разбора вагонов специалистами, идет еще процесс сбора доказательств следователями. Это достаточно сложный, кропотливый процесс. Тот режим работы, который был определен, - это завтрашний день, мы стремимся к выполнению этого плана", - рассказал Бирюков.

По словам Марата Хуснуллина, обстановка продолжает оставаться очень напряженной. "Всю ночь Строительный комплекс предоставлял метрополитену 150 человек основной бригады резчиков и разборщиков. Работа была поделена на 18 постов. Больше просто физически поставить невозможно", - подчеркнул он. Заммэра добавил, что рабочим удалось разобрать верх двух вагонов. "Сейчас те колесные пары, которые можно освободить от вагонов, будут стоять на рельсах", - заявил Хуснуллин.

В свою очередь Максим Ликсутов подчеркнул, что в настоящее время пассажиров Арбатско-Покровской линии метро перевозят около 120 компенсационных автобусов. "50 автобусов у нас находятся в резерве в районе Киевского вокзала, при необходимости мы оперативно увеличиваем общее число до 150-160 автобусов. Движение, как вы видите нормальное, мы с коллегами из ГИБДД выделили специальную полосу, в местах сужения или проблемных местах выставили наряды полиции", - сообщил Ликсутов.

Он отметил, что пассажиров перевозят бесплатно и этот режим будет действовать "столько, сколько понадобится".

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, 29 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.