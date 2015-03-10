Половина управляющих компаний города подали заявки на лицензирование

Фото: M24.ru

Половина управляющих компаний Москвы подали заявления на лицензирование, сообщил M24.ru заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, лицензирование организаций, занимающихся управлением многоквартирных домов, должно завершиться до 1 мая 2015 года.

"К настоящему времени подано 258 заявлений о предоставлении лицензии, это примерно 50 процентов от общего количества действующих управляющих организаций", – сказал заммэра.

В настоящее время в столице работают 503 организации, которые занимаются управлением многоквартирными домами. В их числе 130 государственных предприятий и учреждений (22,2 тысячи домов, или 68 процентов от общего количества), а также 373 частные управляющие организации (7,6 тысячи домов или 23 процента от общего количества).

Еще около 3 тысяч домов управляются объединениями ТСЖ, ЖСК и ЖК (всего их 2,4 тысячи).

Отметим, что 5 марта на заседании комиссии по лицензированию деятельности управляющих компаний приняли решение о выдаче лицензий трем государственным и 11 частным организациям.

"Одной компании отказано, у нее есть время до 1 апреля, чтобы устранить нарушения и вновь подать заявление на получение лицензии", – рассказал Петр Бирюков.

Он пояснил, что согласно требованиям юрлица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территориях иностранных государств, управлять многоквартирными домами в Москве не смогут.

"Кроме того, у должностного лица – соискателя лицензии – не должно быть непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления", – добавил заммэра.

Что делать, если собственники недовольны управляющей компанией

По словам Петра Бирюкова, на текущий момент квалификационный экзамен на знание российского законодательства сдали 694 руководителя и специалиста управляющих организаций. Всего было проведено 52 квалификационных экзамена и выдано более 600 квалификационных аттестатов. Заявления на получение квалификационного аттестата с 26 января подали 900 претендентов.

Если организации и их руководители не получат лицензию до 1 мая, они не смогут работать в сфере управления многоквартирными домами.

Напомним, в середине прошлого года Владимир Путин подписал закон о лицензировании управления многоквартирными домами. Согласно документу, с 1 мая 2015 года выходить на рынок смогут только управляющие компании с лицензиями.

20 января 2015 года мэр Москвы Сергей Собянин создал комиссию по лицензированию управляющих компаний. Соответствующее постановление было принято на заседании президиума правительства города.

По словам Сергея Собянина, в городе работают около 500 управляющих компаний, которые обслуживают 30 тысяч многоквартирных жилых домов.