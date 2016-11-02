Около 19 тысяч рабочих будут бороться с последствиями снегопада 3 ноября

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Около 19 тысяч рабочих готовы к уборке снега 3 ноября. Об этом сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает корреспондент m24.ru.

По словам Бирюкова, в готовность также приведено порядка 10 тысяч единиц специализированной снегоуборочной техники. Кроме того, будет обеспечена противогололедная обработка улично-дорожной сети Москвы. Особое внимание будет уделено мостам, тоннелям, эстакадам, набережным, путепроводам, подъемам и спускам на дорогах, площадкам торможения на остановках общественного транспорта и объектам, прилегающим к ТЭЦ и открытым водоемам.

Под контролем коммунальщиков также находятся съезды и сходы с тротуаров на проезжую часть, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро, наземным и подземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка, дворы, пешеходные зоны и внутриквартальные проезды.