Около 19 тысяч рабочих будут бороться с последствиями снегопада 3 ноября

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Около 19 тысяч рабочих готовы к уборке снега 3 ноября. Об этом сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает корреспондент m24.ru.
По словам Бирюкова, в готовность также приведено порядка 10 тысяч единиц специализированной снегоуборочной техники. Кроме того, будет обеспечена противогололедная обработка улично-дорожной сети Москвы. Особое внимание будет уделено мостам, тоннелям, эстакадам, набережным, путепроводам, подъемам и спускам на дорогах, площадкам торможения на остановках общественного транспорта и объектам, прилегающим к ТЭЦ и открытым водоемам.
Под контролем коммунальщиков также находятся съезды и сходы с тротуаров на проезжую часть, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро, наземным и подземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка, дворы, пешеходные зоны и внутриквартальные проезды.
Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило о метели, снегопаде и ухудшении видимости на дорогах с 21:00 среды до полудня четверга.
В столице с 21:00 2 ноября до полудня 3 ноября ожидается снегопад, метель, гололедица, а также ухудшение видимости на дорогах до 500–1000 метров.
Порывы ветра могут усилится до 12–17 метров в секунду, из-за чего возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта.