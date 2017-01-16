Первый канал начал расследование об утечке в сеть серии "Шерлока"

Фото: imbd.com

Первый канал начал расследование обстоятельств утечки в сеть последнего эпизода четвертого сезона телесериала "Шерлок", сообщает ТАСС. Расследование ведется в контакте с британской телерадиовещательной компанией BBC.

14 января за день до официального выхода в эфир, в интернете появился третий эпизод четвертого сезона сериала "Шерлок" под названием "Финальная проблема" в русской озвучке Первого канала.

Создатели телесериала попросили россиян не распространять последний эпизод, который нелегально попал в интернет.