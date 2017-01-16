Первый канал начал расследование об утечке в сеть серии "Шерлока"

Фото: imbd.com
Первый канал начал расследование обстоятельств утечки в сеть последнего эпизода четвертого сезона телесериала "Шерлок", сообщает ТАСС. Расследование ведется в контакте с британской телерадиовещательной компанией BBC.
14 января за день до официального выхода в эфир, в интернете появился третий эпизод четвертого сезона сериала "Шерлок" под названием "Финальная проблема" в русской озвучке Первого канала.
Создатели телесериала попросили россиян не распространять последний эпизод, который нелегально попал в интернет.
В 2011 году "Шерлок" получил телевизионную премию BAFTA в категории "Лучший драматический сериал", а эпизод "Этюд в розовых тонах" удостоился "Эмми" в нескольких номинациях, в том числе за лучший сценарий.