16 января 2017, 16:36

Шоу-бизнес

Первый канал начал расследование об утечке в сеть серии "Шерлока"

Фото: imbd.com

Первый канал начал расследование обстоятельств утечки в сеть последнего эпизода четвертого сезона телесериала "Шерлок", сообщает ТАСС. Расследование ведется в контакте с британской телерадиовещательной компанией BBC.

14 января за день до официального выхода в эфир, в интернете появился третий эпизод четвертого сезона сериала "Шерлок" под названием "Финальная проблема" в русской озвучке Первого канала.

Создатели телесериала попросили россиян не распространять последний эпизод, который нелегально попал в интернет.

"Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом в главных ролях впервые вышел на экраны в июле 2010 года. В сериале рассказывается о детективе Шерлоке Холмсе и его друге Ватсоне. Сюжет каждого эпизода основан на рассказе Артура Конана Дойла, однако действие разворачивается не на рубеже XIX–XX веков, а в XXI веке. Доктор Ватсон ведет популярный блог "Дедуктивный метод", в котором рассказывает о делах, раскрытых Холмсом, а сам детектив общается с полицейскими из Скотленд-Ярда при помощи смс.

В 2011 году "Шерлок" получил телевизионную премию BAFTA в категории "Лучший драматический сериал", а эпизод "Этюд в розовых тонах" удостоился "Эмми" в нескольких номинациях, в том числе за лучший сценарий.

