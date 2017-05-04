Север Китая накрыла пылевая буря

Фото: ZUMA/ТАСС/Luo Xiaoguang

Северные регионы Китая и город Пекин накрыла пыльная буря, сообщает Би-би-си. Из-за существенно завышенного содержания вредных веществ в воздухе местные власти рекомендуют жителям сократить время пребывания на улице. Детям и пожилым людям предписано оставаться дома. Улучшение погодных условий ожидается 5 мая.

Пекинское управление охраны окружающей среды сообщило о том, что концентрация вредных частиц PM 2,5 превысила допустимую норму в 20 раз и составила 500 микрограммов на кубический метр.

Песок и пыль в Китай занес ветер из соседней Монголии и региона Внутренняя Монголия.

Пылевая буря ухудшила видимость в аэропортах, из-за этого задержаны или отменены десятки рейсов.