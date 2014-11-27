Места силы: Tesla Boy о "Чайковском", парке Горького и Белой Площади

Антон Севидов и Леонид Затагин. Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Москва у каждого своя. Мы решили выяснить, какой ее видят звезды, и запустили новую серию историй-интервью. В них известные музыканты и артисты будут рассказывать о своих любимых улицах, двориках и клубах столицы.

На очереди у нас электронные модники Tesla Boy, играющие электропоп и нью вейв.

Фронтмен Tesla Boy Антон Севидов и бас-гитарист Леонид Затагин встретились с нами в ресторане "Чайковский". Они рассказали нам о концерте с Андреем Вознесенским в консерватории, связи Патриарших прудов и песни The Rolling Stones "Sympathy To The Devil", шпионской истории в парке Горького и фанатских бегах на Белой площади.

Ресторан "Чайковский"

Антон Севидов: "Мне кажется, ресторан "Чайковский" - это настоящее место силы. Во-первых, хорошие воспоминания у меня связаны с Залом Чайковского. В 18 лет я играл в инструментальной фанковой группе Citric Acid, или как ее объявлял ведущий джазовых концертов: "Группа "Лимонная кислота". Именно здесь у нас прошло одно из лучших выступлений, я до сих пор его помню.

Мы играли задорный фанк, фьюжн, и, помимо живых инструментов, у нас были синтезаторы. Забавно - я уже тогда пытался в джаз внедрять электронику, у меня была синяя "Yamaha CS1x" с такими почти рейверскими звуками. Помню, мы играли песню, в которой я не исполнял никаких джазовых аккордов и соло, только звук, напоминающий песню группы Late Of The Pier - The Bears Are Coming. Вся песня строилась на этом звуке, а ребята аккомпанировали, играли тяжелый фанковый грув.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Мы, по-моему, завершали концерт этой песней, и публика была в восторге. Единственное - женщины и пожилые любители джаза в советских костюмах, которые сидели в первых рядах, были сконфужены. Они ничего не понимали, недоуменно хлопая глазами.

Кроме того, в этом зале мне посчастливилось выступать в одной творческой программе с Андреем Вознесенским. Юрий Саульский (советский композитор - прим. ред.) - тогда он еще был жив - порекомендовал меня Вознесенскому как талантливого пианиста. Нам позвонила жена Вознесенского и предложила участвовать в концерте. Я, конечно, очень удивился, и выступал с ним здесь, в Зале Чайковского. Мне было тогда лет 19.

У каждого места есть своя энергия. Здесь она музыкальная, творческая. И само здание красивое"

Патриаршие пруды

Антон Севидов: "Патриаршие пруды – тоже одно из любимых мест, несмотря на собирающуюся там маргинальную публику. Моя история, как ни странно, связана не столько с Булгаковым, сколько с The Rolling Stones. Естественно, я люблю "Мастера и Маргариту" и, конечно же, первая мысль, которая приходит в голову, когда оказываешься на Патриках, - это роман.

Но моя любимая история – другая. У The Rolling Stones есть великая песня Sympathy For The Devil. Выяснилось, что эту песню Мик Джагер написал после того, как запоем прочел роман – всего за одну ночь. Именно поэтому в ней и царь, и царские мертвые министры.

Москве очень мало уцелевших архитектурных кусков конца XIX – начала XX века. Патриаршие – одно из таких мест. Я часто хожу от Патриков по Малой Бронной. Люблю эту улицу, за последние сто лет в плане архитектуры она почти не менялась"

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Бары

Антон Севидов: "Я уже давно не тусуюсь, люблю тихие места. В свое время, если хотел потанцевать, ходил в "Солянку" или "Симачев". Также люблю "Стрелку-бар" - там прошла презентация нашего первого альбома. Еще мы с Марком Ронсоном устраивали там пьяный джем-сейшен. В три часа ночи садились за рояль и играли до последнего"

Парк Горького

Антон Севидов: "Я жил на Фрунзенской набережной, поэтому часто ходил туда в детстве. Но тогда парк был экстремальным местом. Однажды меня мало того, что обокрали, так еще доставили в отделение милиции. Причем я запомнил тот интересный диалог с парнем-грабителем. Он мне говорит: "Так, давай три рубля". Я ему: "Почему я должен дать тебе три рубля?" – "Тебе кто их дал?" – "Папа" – "А мне папа не дал".

Дальше все было как в шпионском фильме. Ребята взяли у нас деньги и отошли, это было у самого входа в парк. Я стоял у ворот, ко мне подошли два мужика, один из них был с усами, сел рядом, будто шнурки завязать, и спрашивает: "Так, что они спрашивали у вас?". Я ответил: "Взяли три рубля". Он сказал оставаться на месте и ждать, а сам ушел. Через секунду вышел из парка с теми ребятами. Им, наверное, было лет 12-15, а мне тогда около 10. И вот эти мужики вели ребят за руки в охапке по пять человек. Оказалось, что они были оперативниками в штатском"

Белая площадь

Антон Севидов: "Место, где современность и старина встречаются, - это Белая площадь на "Белорусской". Сидишь, и ощущение, будто ты оказался в Нью-Йорке. Особенно классно там летом – можно сесть на веранде у фонтанов. Забавно, что, несмотря на кучу охраны, там постоянно происходят какие-то конфликты, вечно тусуются странные люди, музыканты, поющие бомжи, фанаты футбольные бегают. Я один раз видел, как сначала ребята в динамовских шарфах – три человека – гнались с криками за фанатом "Спартака". Кто-то был в крови. Потом они пропали из поля зрения – забежали за церковь. Когда выбежали обратно, уже десять человек в спартаковских шарфах гнались за динамовцами. А мы сидели, пили кофе"

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

