На Вербное воскресенье и Пасху назначат дополнительные остановки электричек

Фото: ТАСС/Елена Пальм
В дни Вербного воскресенья (5 апреля) и Пасхи (12 апреля) на девяти пригородных направлениях появятся дополнительные остановки. Назначат их 46 электричкам, следующим на Москву, и 65 поездам из столицы, сообщает пресс-служба "Центральной ППК".
Остановки назначаются на следующих пунктах:
- Никольское Горьковского направления;
- Троицкая, Миитовская Рижского направления;
- Сколково, Крекшино, Алабино Киевского направления;
- Баковка, Здравница, Портновская, Полушкино Белорусского направления;
- Шереметьевская, Новодачная Савеловского направления;
- Удельная, Ильинская Казанского направления;
- Правда Ярославского направления;
- Бутово, Щербинка Курского направления;
- Булатниково, Калинина, Чертаново Павелецкого направления.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, на всех направлениях Московской железной дороги (МЖД) начали курсировать так называемые дачные поезда. Речь идет об электричках, которые проходят через районы крупных дачных массивов и садовых товариществ на территории Подмосковья и соседних областей.
Для удобства дачников некоторым электричкам продлили маршрут следования и добавили дополнительные остановки. Самые серьезные изменения коснулись расписания пригородных поездов Белорусского, Савеловского, Курского и Рижского направлений.
Так, на Рижском направлении по рабочим дням дополнительно вводится два утренних пригородных поезда Нахабино – Ленинградская – Нахабино. С Белорусского вокзала с 30 марта по 22 октября запустят дополнительный скорый электропоезд Москва – Одинцово – Москва. Он будет курсировать с понедельника по четверг.
На сайте Московской железной дороги сообщается, что со всеми изменениями в расписании можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах. Кроме того, для пассажиров работает единый информационно-сервисный центр ОАО "РЖД": 8 (800) 775-00-00.
