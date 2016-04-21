На Пасху в столице испекут 700 тонн куличей

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К ближайшим пасхальным праздникам на 14 московских предприятиях испекут 700 тонн куличей, передает ТАСС.

По словам руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, это порядка 3 миллионов куличей. На прилавках Москвы появится более 30 видов кексов и пасхальной выпечки весом от 70 граммов до одного килограмма.

Стоимость продукции будет варьироваться от 20 до 700 рублей. Кроме того, в магазинах можно будет купить более 50 видов творога и творожной массы, а также куриные яйца, которые будут стоить от 47 рублей за десять штук.

Столичные хлебозаводы готовят к пасхальным праздникам куличи

Как отметил глава департамента торговли, во время поста жители города обычно предпочитают питаться свежими и замороженным овощами и фруктами, а также консервами – в этом году москвичи сохранили свои потребительские предпочтения.

Ранее сообщалось, что могут подарить на Пасху московским бездомным порядка 3000 праздничных наборов, в которые входят консервы и куличи. Поздравлять бродяг с Пасхой будут в приютах, а также храмовых и монастырских приходах столицы.