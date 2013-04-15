Расписание столичных лекций: 15 – 19 апреля

Фото: ИТАР-ТАСС

Понедельник, 15 апреля

Если вы хотите узнать о дизайне, брендинге и рекламе как инструменте перемен, то загляните на лекцию "Современные направления дизайна в США и в мире". В течение вечера лекторы также расскажут о последних проектах студии Collins и тенденциях развития дизайна.

Лекцию читает основатель и креативный директор дизайн-студии, преподаватель в Школе визуальных искусств Брайан Коллинз.

Добавим, что общение с лектором состоится на английском языке, в зале будет работать переводчик.

Начало в 17.00. Вход бесплатный.

Адрес: Британская высшая школа дизайна, улица Нижняя Сыромятническая, 10, строение 3.

Писатель, журналист, поэт и кинокритик Дмитрий Быков приглашает москвичей на лекцию "Стругацкие. Почему обречен Град обреченный". По словам лектора, Борис Стругаций – сверхчеловек.

"Он представитель того же поколения, что Шукшин, Тарковский, Высоцкий. То, что он сделал уже один без брата в 1990-е годы, задавало невероятную планку", - отмечает Быков.

Начало в 19.30. Стоимость участия – 1000 рублей.

Адрес: Центральный Дом литераторов, Большая Никитская, 53.

Вторник, 16 апреля

Лекция "Работа в онлайн СМИ" станет подспорьем для тех, кто пытается определить, по каким законам работает мир онлайн-изданий, и чем он отличается от индустрии печатных СМИ. Общаться с посетителями будет главный редактор "Ленты.ру" Галина Тимченко. Лекция проводится в рамках фестиваля "Искусство науки 2013".

Начало в 18.00. Вход бесплатный.

Адрес: Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы, улица Николоямская, 1.

Архитектуру сталинской Москвы, по мнению большинства, представляют исключительно сталинские высотки. Однако в российской столице можно найти множество других уникальных построек, которые относятся к периоду 1930-х годов, когда советские застройщики начали осваивать классическое наследие. На лекции вы узнаете, почему монументальный стиль сменил смелый и рациональный авангард, кто создавал "сталинский" стиль и какие основные направления в архитектуре того времени можно выделить сегодня.

Начало в 19.00. Вход бесплатный. Необходима запись по телефону +7 (926) 914-00-23 или по почте massculture2013@gmail.com.

Адрес: Лекционный зал ЦС "ВООПИиК", Гагаринский переулок, 4/2.

Среда, 17 апреля

Лекция "Истоки кино: фиксация, изображение, образ" поможет понять основной принцип функционирования киноиндустрии. Как отмечают организаторы, с рождением кинематографа оформилось три направления: документальное, театрализованное и анимационное кино. Лекции о кино состоят из циклов. В первом речь пойдет о развитии каждого направления: от Люмьера до Франка, от Мильеса до Беккета, от Коля до Норштейна.

Начало: 19.00. Вход свободный.

Адрес: Еврейский музей и Центр толерантности, улица Образцова, 11, 1А.

Получить подробную информацию о языческом и христианском Риме можно на лекции "Рим христианский: от саркофагов и катакомб до мозаик в римских базиликах IX века". Между Римом языческими христианским пролегает большая пропасть. В первую очередь разница проявляется в духовных ценностях, культуре и искусстве. Однако есть и общая составляющая: генетика, традиция мастерства, символы и образы.

Начало в 19.00. Стоимость билета – 300 рублей.

Адрес: Культурно-образовательный центр "Глобальный мир", Ломоносовский проспект, 20.

Четверг, 18 апреля

Оказывается, производство и продажа хлебобулочных изделий является одним из перспективных направлений малого и среднего бизнеса. Однако в Москве пекарен не так уж много по сравнению с другими европейскими городами. На лекции "Как открыть пекарню" вы узнаете, где лучше всего открывать пекарню, чем отличаются циклы полного и неполного производства и что такое мини-пекарни. Лекция рассчитана на инвесторов, руководителей ресторанного бизнеса, а также управляющего персонала.

Начало в 11.00. Вход бесплатный.

Адрес: Академия ресторанного бизнеса, Проспект Мира, дом 105, строение 1.

Лекция "Что Бродский украл у английских поэтов" станет толчком для обсуждения влияния английской поэзии на творчество знаменитого поэта. Вы узнаете, как Бродский получил Нобелевскую премию и кого считал своим наставником, а также, чем ностальгия по родине эмигранта Бродского отличается от тоски по дому Набокова. В качестве спикера выступает поэта и прозаика Артема Новиченкова.

Начало в 19.30. Стоимость участия – 300 рублей.

Адрес: Антикафе "Зеленая дверь", Милютинский переулок, 19/444, строение 1.



Пятница, 19 апреля

Близится один из главных религиозных праздников – Пасха. В рамках лекции-семинара "Все о Пасхе и пасхальных традициях" спикер расскажет о пасхальных кулинарных традициях в мире на английском языке. Вы узнаете, каким нюансам различные народы уделяют наибольшее внимание во время празднования Пасхи, а также о традиционной символике. Шеф-повар кулинарной студии покажет, как правильно приготовить тесто для кулича и поделится некоторыми секретами пасхальной выпечки.

Начало в 19.00. Стоимость участия – 1500 рублей. Необходима регистрация - to@languagegu.ru.

Адрес: Кулинарная студия Юлии Высоцкой, улица Правды, 21, строение 1.

В центре современного искусства "Гараж" пройдет лекция на тему "Советская власть против художников". Проект подготовлен в рамках курса "По следам современного русского искусства". Организаторы мероприятия расскажут об основах истории современного русского искусства с 1950-х годов до наших дней. Особое внимание уделят стилям, течениям, ключевым событиям и персонам московского андеграунда. Также вы узнаете, кто такие художники-нонконформисты первого призыва, что показывали на квартирных выставках 60-70-х, как развивался столичный акционизм и где найти представителей искусства "новой волны".

Начало в 19.30. Вход бесплатный.

Адрес: Образовательный центр "Гараж", улица Крымский Вал, 9, строение 4.