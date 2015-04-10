Выходные от М24.ru и 2do2go: Пасха, День космонавтики и фестиваль фантастики

Обзор развлечений: концерт Робби Уильямса, парад трамваев и космонавты

В эти выходные в Москве можно попробовать самый большой кулич и пройти космический квест, нарядиться Дартом Вейдером и посмотреть итальянское кино, порисовать хной, а также полюбоваться огромными пасхальными яйцами. Подробнее – в материале сетевого издания M24.ru и интерактивной афиши 2do2go.

Заглядываем за кулисы цирка





Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

В цирке на Цветном бульваре пройдет экскурсия за кулисы. Посетители смогут увидеть репетиции артистов, покататься на лифте для слонов и познакомиться с цирковыми животными – тиграми, леопардами, морскими котиками и другими.

В программу также включена экскурсия в цирковую конюшню.

11 апреля, 12.30 Место: цирк на Цветном бульваре Цена: от 600 рублей



Находим выход из подземелья



Фото: deadrooms.ru

Deadrooms предлагает пройти два квеста в реальности по типу "выбраться из комнаты". В их основе – известный роман Чака Паланика "Призраки".

Всего за 60 минут команда смельчаков из 2–6 человек должна будет отыскать ключ от двери таинственного подземелья и выйти на свободу. Для этого придется потрудиться – отгадать шифры и отыскать тайники с подсказками.

11–12 апреля с 11.00 Место: Кутузовский проспект, дом 12, строение 1, Deadrooms Цена: 3500 руб. со всей группы



Идем на спектакль "Короля и Шута"

Фото: M24.ru/Виктория Виатрис

В концертном зале "Москвич" пройдет мюзикл "TODD". Зрители увидят историю парикмахера-убийцы Суини Тода в музыкальном оформлении легендарной группы "Король и Шут".

Автором идеи и исполнителем главной роли был лидер группы Михаил Горшенев. После его смерти в июле 2013 года показы приостановили, но потом решили возобновить.

Напомним, Бродягу в мюзикле играет экс-гитарист "Короля и Шута" Александр Леонтьев.

11 апреля, 15.00, 20.00 Место: концертный зал "Москвич" Цена: от 900 рублей



Создаем коллажи в петровском стиле

Фото: cult.mos.ru

В " Мультимедиа арт музее" пройдет мастер-класс, на котором посетители узнают о модных тенденциях и стиле прошлых веков. Это нужно для того, чтобы все желающие смогли правильно составить коллаж любой исторической персоны – нос, глаза и другие части лица будут представлены в виде бумажных обрезков. И если их соединить, то получится симпатичный портрет.

11 апреля, 13.00 Место: "Мультимедиа арт музей" Цена: бесплатно, предварительная запись обязательна



Любуемся новым видом цветной абстракции

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В Центре фотографии братьев Люмьер продолжается выставка фотографий Уинна Баллока. Посетители увидят 60 черно-белых снимков, которые вошли в золотой фонд истории искусства.

Баллок изобрел новый вид цветной абстракции, но по заслугам был оценен только после смерти. На сегодняшний день его фотографии хранятся в более чем 90 главных музейных институциях мира.

11–12 апреля с 12.00 Место: Центр фотографии братьев Люмьер Цена: от 200 рублей



Покоряем космос на ВДНХ

Фото: vdnh.ru

На выходных в честь Дня космонавтики на ВДНХ пройдет ежегодный фестиваль "Пора в космос". Посетители смогут пройти квест "Космический рейс", поучаствовать в звездном параде, встретиться с режиссерами-документалистами, космонавтами и академиками.

Самые маленькие гости смогут посмотреть мультфильмы на космическую тему, вместе с родителями посетить мастер-классы, а также совершить виртуальную марсианскую экспедицию.

11–12 апреля с 10.30 Место: ВДНХ Цена: бесплатно



Любуемся огромными пасхальными яйцами

Фото: M24.ru/ Татьяна Уханова

В воскресенье в столице стартуют праздничные мероприятия в рамках фестиваля "Москва пасхальная", которые будут длиться целую неделю. За это время москвичи и гости столицы смогут сфотографироваться с огромными пасхальными яйцами в Столешниковом и Климентовском переулках и на Арбате.

Хоровые и фольклорные коллективы выступят на Пушкинской площади.

12 апреля в 10.00 Место: Москва Цена: бесплатно



Пробуем самый большой кулич

Фото: ТАСС/ Юрий Смитюк

Самый большой кулич появится на Пушкинской площади (его высота составит 130 сантиметров) на фестивале "Пасхальный дар". Это вкусное угощение повара будут готовить по старинному рецепту. Здесь же будут работать кузнечные лавки.

12 апреля в 12.00 Место: Пушкинская набережная, улица Пушкинская Цена: бесплатно



Проходим космический квест

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Гости праздника "День космонавтики" примут участие в квесте "Космический рейс": мальчишки и девчонки узнают, какими качествами нужно обладать, чтобы отправиться в космос.

А на фестивале Space DocFest – 2015 посетители смогут увидеть множество интересных фильмов. Они будут о космосе и на околокосмическую тематику – о научных экспериментах, новых технологиях, астрономии, авиации, будущем и роботах.

12 апреля в 10.00 Место: Музей космонавтики, проспект Мира, 111 Цена: от 200 рублей



Надеваем костюм Дарта Вейдера

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Территорию фестиваля "Роскон-2015" разделят на несколько тематических зон, в пределах которых соберутся поклонники стимпанка и постапокалипсиса, фэнтези, космической фантастики, романтического и городского фэнтези. У каждого из направлений будет свой стенд.

Во время "Роскона" писатели встретятся с читателями, проведут мастер-классы и презентуют свои новые проекты. Также пройдут геймерские турниры по компьютерным и настольным играм. Для косплееров подготовлен конкурс костюма.

12 апреля в 11.00 Место: банкетный зал Forum Hall, улица Летниковская, 11/10 Цена: от 150 рублей



Смотрим итальянское кино

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

На фестивале нового итальянского кино зрители увидят несколько картин: "Ты меня помнишь?", "Мир – такой, какой он есть", "Маленькое семейное дело". В них тонко раскрываются тема необходимости любви, отношения между детьми и родителями.

Среди них – комедия "Ты бывала на Луне?" режиссера Паоло Дженовезе. В фильме рассказывается история незамужней девушки, у которой есть все: работа, деньги, жених. Но все меняется, когда она встречает обаятельного фермера…

12 апреля в 17.00 Место: кинотеатр "Иллюзион", Котельническая набережная, 1/15 Цена: от 385 рублей



Рисуем хной

Фото: meridiancentre.ru

Гости праздника "Неделя национальной культуры Востока" смогут попробовать свои силы в художественной росписи хной по телу (искусстве мехенди), узнают секреты изготовления эфирных масел.

Кроме того, они поупражняются в турецкой росписи по керамике и арабско-персидской каллиграфии.