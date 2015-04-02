Форма поиска по сайту

02 апреля 2015, 12:17

Культура

На Пасху запустят бесплатные автобусы и продлят работу наземного транспорта

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В пасхальные праздники москвичей будут возить бесплатно к кладбищам около 1200 автобусов, рассказал журналистам генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов.

По его словам, будет введено 40 дополнительных маршрутов. Специальные бесплатные автобусы будут следовать к основным городским и пригородным кладбищам. Кроме того, автобусы, троллейбусы и трамваи в ночь на Пасху будут работать до 3.30.

Михайлов добавил, что в прошлом году на бесплатных маршрутах было перевезено 1,2 миллиона человек.

При этом глава ГУП "Ритуал"Артем Екимов рассказал, что в праздники на кладбищах ожидается 2-2,5 миллиона человек.

Напомним, в прошлом году в пасхальные праздники москвичей бесплатно к кладбищам возили около четырех тысяч автобусов, на праздник пустили дополнительные автобусы до Перепечинсокго и Хованского кладбищ, они следовали с интервалами 1-1,5 минуты.

Кроме того, в пасхальную ночь метро продлило свою работу до 2.00 ночи, а маршруты городского наземного транспорта - до 3.00 ночи.

Пасха наземный транспорт дополнительные автобусы пасхальные праздники

