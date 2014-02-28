Форма поиска по сайту

Новости

Новости

28 февраля 2014, 09:28

События

В столицу на парад прибыли ракетные установки "Тополь-М"

В Москву доставили ракетные установки "Тополь-М", которые примут участие в военном параде на Красной площади 9 мая.

Как сообщает телеканал "Москва 24", тягачи весом по 50 тонн за день проехали более 400 километров. Тронулись в Ивановской области, добрались до МКАД, затем по кольцевой до Минского шоссе, а далее 50 километров до базы ракетных войск в Алабине

Там они пробудут до репетиции парада на Ходынском поле. Точно так же ночью на два дня раньше к столице подбирались зенитно-ракетные комплексы "Триумф" и "Панцирь-С".

Парад Победы оборона военные Тополь-М

Главное

