Генеральную репетицию парада пойдут смотреть 800 "активных граждан"

Фото: M24.ru

Сервис городских референдумов "Активный гражданин" подвел итоги конкурса, призом в котором был пригласительный билет на генеральную репетицию парада Победы, сообщает пресс-служба проекта.

На сайте сервиса опубликован список из 800 победителей, которые получат приглашение на репетицию. Свой билет можно отдать ветерану, достаточно вместо своей фамилии вписать фронтовика.

Кроме того, еще 200 билетов можно будет приобрести в "Магазине поощрений", стоят они 700 баллов. Для их покупки необязательно иметь минимум тысячу баллов, для этого специально был отменен этот порог.

Получить приглашение на репетицию можно было двумя способами: принять участие во всех общегородских голосованиях "Активного гражданина" с 11 марта по 20 апреля, приглашения распределили по специальной формуле, или приобрести билеты за баллы в магазине поощрений.

Напомним, "активные граждане" уже смогли увидеть церемонию открытия Дня города с трибун у стен Кремля, получить билеты на Елку мэра, посетить чемпионат мира по шорт-треку и встретиться с олимпийским чемпионом Виктором Аном.

Ранее сообщалось, что на параде Победы выступит новая пилотажная группа "Крылья Тавриды". Пилоты выступают на учебно-боевых Як-130. Свое название группа получила в честь первого полета, совершенного 9 мая 2014 года в Севастополе.

Кроме того, зрители смогут увидеть и новые российские танки на платформе "Армата".