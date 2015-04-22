Около 500 московских ветеранов посетят парад Победы на Красной площади

Фото: M24.ru

Около 500 московских ветеранов были приглашены на парад Победы на Красной площади. Всего на параде будут присутствовать две тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил председатель комитета общественных связей Москвы Александр Чистяков.

"В этом году администрацией президента приглашено около двух тысяч ветеранов. Поименный список из 500 ветеранов сформирован префектурами административных округов столицы совместно с Московским городским советом ветеранов, Московским комитетом ветеранов войны, Клубом героев и другими организациями", – приводит слова Чистякова корреспондент M24.ru.

Председатель комитета общественных связей Москвы уточнил, что ветеранов будут подвозить к гостевым трибунам на электрокарах.

Ранее сообщалось, что "Активные граждане" смогут подарить ветеранам именные приглашения на генеральную репетицию парада Победы. Приглашения выдадут победителям акции "На парад!", но свой билет они смогут подарить ветеранам, вписав их имя вместо своего.

Количество мест на генеральной репетиции парада ограничено, и приглашения не продаются. "Поэтому важно дать неравнодушным москвичам возможность отблагодарить героев войны – своих бабушек, дедушек или просто знакомых ветеранов", – отмечают в пресс-службе системы электронных референдумов. В этом году "активные граждане" и те, кого они пригласят, займут на трибунах тысячу мест из пяти тысяч.

Напомним, на параде Победы выступит новая пилотажная группа "Крылья Тавриды". Пилоты выступают на учебно-боевых Як-130. Свое название группа получила в честь первого полета, совершенного 9 мая 2014 года в Севастополе.