"Окно в город" покажет парад Победы 9 мая

Фото: m24.ru

Онлайн-трансляцию парада Победы на Красной площади 9 мая покажет сервис "Окно в город", сообщает Агентство "Москва".

По словам представителя департамента информационных технологий Москвы, прошлогодняя трансляция парада собрала рекордное количество просмотров за всю историю сервиса.

В ДИТ отметили, что концепция трансляции мероприятия останется прежней. Городские камеры будут отслеживать передвижения техники по всему маршруту. Количество задействованных камер специалисты рассчитают после того, как точно объявят маршрут. Таким образом, горожане смогут самостоятельно спланировать и выбрать лучшее место наблюдения за парадом.

Ранее m24.ru сообщало о традиционном перекрытии движения из-за подготовки к Военному параду на Красной площади 9 мая. В некоторые числа марта в столице будет ограничено движение по проезду Девичьего Поля.

Ограничения будут действовать с 1 по 4 марта, с 9 по 11, с 14 по 18, с 21 по 25, а также 28, 30 и 31 марта.

В эти дни будут перекрыты все полосы проезда Девичьего Поля от улицы Плющиха до Новоконюшенного переулка.

Кроме того, изменится расписание общественного транспорта. В дни подготовки к параду с 6:45 и до окончания репетиций автобусы №№ 64 и 132 при следовании от стадиона Лужники будут направлены по Большой Пироговской улице вместо улицы Еланского, Плющихи и проезда Девичьего Поля. На остановках Дом культуры и Проезд Девичьего Поля автобусы останавливаться не будут.

Отметим, проезд Девичьего поля традиционно перекрывают для подготовки к параду Победы. Последний раз проезд перекрывали в декабре прошлого года.