Военные парады в честь Дня Победы пройдут в 28 городах России

Фото: M24.ru

В 28 российских городах 9 мая пройдут военные парады в честь празднования Дня Победы. Подготовка к ним начнется уже с 25 марта, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании российского организационного комитета "Победа".

Военные парады пройдут также в Белоруссии, Армении и Киргизии. В них примут участие около 80 тысяч человек, 1880 единиц техники и 51 военный корабль", – приводит слова Шойгу корреспондент M24.ru.

Кроме того, для участия в параде прибудут 16 подразделений и 75 ветеранов из дружественных стран. Ветераны примут участие во всех мероприятиях. Для них предусмотрена насыщенная программа.

В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров, что на данный момент лидеры 26 государств уже подтвердили свое участие в праздничных мероприятиях. "Мы уделяем внимание партнерам по СНГ, готовится неформальная встреча, которая скорее всего пройдет 8 мая. Также готовится предложение, чтобы партнеры подготовили специальное обращение к ветеранам", – отметил Лавров.

Напомним, к 9 мая в столице установят четыре экрана для трансляции парада Победы, ранее сообщила заместитель директора дирекции массовых мероприятий столичного департамента культуры Ольга Попкова.

Самой крупной площадкой на 9 мая станет Поклонная гора. Концертная программа там будет проходить два дня – 8 и 9 мая. Кроме того, два дня мероприятия будут проходить на Кузнецком мосту. Там установят "полуторки" – машины, оборудованные как специальные сцены.

От Гоголевского бульвара до Пушкинской площади 9 мая планируется провести театральную программу. "На каждом бульваре будет своя программа – этапы Великой Отечественной войны покажут через личные истории, собранные по мемуарам и дневникам, это мини-спектакли, поставленные именно по документальным записям людей, переживших войну", – сказала Попкова.

Она добавила, что в Пушкинском сквере организуют большую киноплощадку, где будут транслировать фильмы о войне, фильмы времен войны, а также киноконцерт.