На время репетиций парада Победы в центре Москвы ограничат движение

Из-за репетиции парада Победы движение в центре Москвы ограничат

Москва готовится к параду Победы. Из-за репетиций шествия движение на ряде улиц в центре столицы будет перекрыто.

Так, в связи с проведением репетиций и самого парада на Красной площади 25, 29 апреля и 3 мая с 18:00; 7 и 9 мая с 06:00 до окончания мероприятий нельзя будет проехать по Ленинградскому проспекту, 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам, Новому Арбату, Охотному ряду, Ильинке и Варварке.

Помимо этого, 25, 29 апреля и 3 мая с 21:00; 7 и 9 мая с 09:00 будет отменено движение общественного транспорта по Пречистенской набережной, улице Воздвиженка, Новый Арбат; на участке Садового кольца от Смоленской площади до улицы Садовая-Каретная.

На период проведения мероприятий планируется изменение маршрутов троллейбусов № 1, 2, 4, 8, 12, 15, 16, 18, 31, 33, 20, 65, 70, 82, 86, 62, 10, 79, Бч, Бк и автобусов № 12, 015, 25, 84, 156, 158, К, 12ц, 207, 27, 105, 904, 6, 39, 64.

Отметим, в апреле и мае на Красной площади пройдут 4 репетиции парада Победы. На тренировках будет отработан весь комплекс мероприятий в соответствии с ритуалом проведения военного парада.