"Активные граждане" смогут подарить ветеранам свои билеты на репетицию парада

Фото: M24.ru

"Активные граждане" смогут подарить ветеранам именные приглашения на генеральную репетицию парада Победы. Приглашения выдадут победителям акции "На парад!", но свой билет они смогут подарить ветеранам, вписав их имя вместо своего, сообщает пресс-служба системы электронных референдумов.

Количество мест на генеральной репетиции парада ограничено, и приглашения не продаются. "Поэтому важно дать неравнодушным москвичам возможность отблагодарить героев войны – своих бабушек, дедушек или просто знакомых ветеранов", – отмечают в пресс-службе.

В этом году "активные граждане" и те, кого они пригласят, займут на трибунах тысячу мест из пяти тысяч. Дата генеральной репетиции парада Победы станет известна позднее.

Отметим, что получить приглашение на репетицию можно двумя способами. Во-первых, можно принять участие во всех общегородских голосованиях "Активного гражданина" с 11 марта по 20 апреля. Затем по специальной формуле распределят 800 приглашений. Во-вторых, можно приобрести пригласительные билеты за баллы в магазине поощрений "Активного гражданина" после 20 апреля.

Напомним, ранее "активные граждане" смогли увидеть церемонию открытия Дня города с трибун у стен Кремля, получить билеты на Елку мэра, посетить чемпионат мира по шорт-треку и встретиться с олимпийским чемпионом Виктором Аном.

Ранее сообщалось, что небо над Москвой "закроют" на время репетиции воздушной части парада Победы. Так, 10 апреля в Московской воздушной зоне запретят летать всем судам, не принимающим участие в параде. Столичные аэропорты с 7.30 до 8.20 будут закрыты для самолетов, причем расписание скорректируют таким образом, чтобы минимизировать неудобства пассажиров.

Добавим, что в качестве резервных дней для первых тренировок были назначены 7 и 11 апреля.

Ранее сообщалось, что на параде Победы выступит новая пилотажная группа "Крылья Тавриды". Пилоты выступают на учебно-боевых Як-130. Свое название группа получила в честь первого полета, совершенного 9 мая 2014 года в Севастополе.

Помимо воздушного пространства, в связи с проведением репетиций парада движение будет ограничено и на столичных дорогах: Будет перекрыто движение в проезде Девичьего поля от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком.