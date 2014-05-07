Проверить, укрепить и научить: как проходит подготовка к параду Победы

В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы

7 мая в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы, до этого в городе было уже семь тренировок. Как готовится к параду армия и город - в материале M24.ru.

Первый Парад Победы прошел 24 июня 1945 года, потом торжественные построения и марши войск проходили только в юбилейные даты. Последний парад с участием техники в СССР прошел в 1990 году, возобновили традицию только спустя пять лет, но без тяжелой техники – ее допустили в город только в 2008-м.

Такое сложное дело, как шествие войск по Красной площади, сложно представить без подготовки. Именно поэтому репетиции парада Победы начинается еще в январе – в главном смотре войск принимают участие подразделения из разных регионов России, и их начинают отбирать для шествия. Когда по календарю наступает весна, техника и расчеты съезжаются в Алабино, на сводные репетиции.

Кстати, в этом году в параде будут "новички" – зенитные комплексы "Тор М2 У" и противотанковая "Хризантема С". Кроме того, в строю пройдут спецназовцы в защитных костюмах нового поколения с новыми автоматами "Вал" и служащие Черноморского флота.



Фото: M24.ru

Техникой будут управлять водители-асы – им нужно будет выдержать скорость в 11 км/ч и дистанцию в 13-14 метров, иначе колонна собьется. Интересно, что на параде в Москве в 1941 году из-за сильного снега два танка после прохождения Красной площади развернулись и поехали обратно – механики просто не увидели нужное направление.

Самая ответственная должность "за рулем" – у водителей кабриолетов ЗиЛ 115-й модели, ведь именно в них возят офицеров, принимающих парад и осматривающих войска. Машины и водителей загодя готовят к мероприятию: ЗиЛы (кстати, сделанные вручную, даже их кузовы "выстукивали" на дубовой доске) проверяет завод-изготовитель, Главное автобронетанковое управление Минобороны, ФСО, ремонтники и кинологи.

Отдельно проходит обучение водитель (в звании не ниже полковника): сначала он делает небольшие (по 100 километров) прогоны лимузина за городом, после чего отрабатывает все маневры – выезд, съезд, остановку, торможение.



Фото: M24.ru

Не меньшего, а то и большего профессионализма требуется от пешей колонны – скорость их ходьбы должна быть 120 шагов в минуту, нужный ритм отбивает барабанщик. Синхронность марша добивается месяцами тренировок. При этом тренируют не только построение и марш – солдаты репетируют даже троекратное "Ура".

Выдержать такое может не каждый, поэтому при отборе на парад Победы с каждым участником общается психолог. Но предварительно военнослужащие проходят конкурс, который, как говорят, больше, чем в самые престижные вузы страны.

Но мало быть хорошим солдатом – надо еще и внешне соответствовать нужным параметрам, ведь по Красной площади проходят образцовые воины. Правда, сейчас критерии не такие строгие (достаточно роста от 179 до 181 сантиметра) – вот в первом Параде Победы, в 1945 году, участвовали военнослужащие не старше 30 лет и не ниже 176 см, причем обязательны были фронтовые награды и хорошая строевая подготовка.

Отметим, что и в составе механизированной колонны требуется определенная выучка – командир расчета (или экипажа) должен быть не внутри машины, а на башне. Несмотря на то, что он появляется там всего на три минуты, репетировать это нужно не один десяток раз.



Фото: M24.ru

Чтобы водителям было проще ориентироваться, в Алабине, где проходит основная масса репетиций, построили копию Красной площади с прилегающими улицами.

Впрочем, тренируются не только наземные силы – репетируют проход над главной площадью страны участники воздушной части парада. В этом году там будут 69 самолетов и вертолетов - число, символизирующее годовщину окончания Великой Отечественной войны.

Так, у ВВС было восемь прогонов – шесть обычных и две генеральные над Красной площадью. В задачу летчиков (должностью не ниже командира или штурмана отряда) входит пролет в сомкнутом боевом порядке - это когда самолеты идут на расстоянии 100 на 100 метров друг от друга.



Над Москвой пролетели участники будущего Парада Победы

По словам Виталия Суханова, командира Ил-76, участвующего в параде, "полет выполняется в ручном режиме и очень тяжело удержать корабль на месте, чтобы соблюсти заданный интервал движения. Нужно все время быть внимательным и соблюдать безопасность полета".

Музыкальное сопровождение парада на Красной площади обеспечит, по традиции, оркестр. Для него репетиции - обычное дело, но в преддверии 9 мая музыканты оттачивают навыки тоже в Алабине, вместе со всеми участниками шествия. Руководит как репетициями, так и выступлениями в Москве главный военный дирижер России Валерий Халилов.

В столице завершилась генеральная репетиция парада Победы

Но готовится к параду не только армия – занимается этим и город. В рамках подготовки планируется обследовать трассу по маршруту колонны техники, проверить состояние дорожного полотна, мостов и переходов. Кроме того, на асфальт нанесут временную разметку и поднимут провода троллейбусной сети, чтобы техника прошла без проблем.

Этим занимается штаб, созданный в правительстве Москвы. Он также обеспечит водоснабжением временный лагерь участников парада, организует перевозку ветеранов и военнослужащих.

Кроме того, к празднику готовят даже Вечный огонь, а точнее, газовую горелку. Систему прочистят специалисты Мосгаза, они же проверят, как функционируют трубы и устройства розжига. На время работ огонь перенесут с основной горелки на миниатюрную копию постамента. В среднем процедура длится всего 40 минут.