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Оборона

01 мая 2012, 15:42

Более тысячи музыкантов проведут репетицию парада Победы

Парад Победы музыканты оборона репетиции

Более тысячи военных музыкантов, которые будут обеспечивать музыкальное сопровождение парада Победы 9 мая, проведут репетицию на Ходынском поле в Москве.

Основу оркестра составляют Центральный военный оркестр Министерства обороны, образцовый оркестр Военно-морского флота, оркестр Московского гарнизона, а также военные оркестры военно-учебных заведений и частей всех силовых министерств и ведомств, сообщил официальный представитель Сухопутных войск полковник Сергей Власов.

Он уточнил, что на параде 9 мая для встречи Знамени Победы прозвучит песня Александра Александрова "Священная война".

Затем, при объезде войск министром обороны РФ поочередно будут исполнены пять встречных маршей, автор двух из которых - заслуженный деятель искусств РСФСР генерал-майор Семен Чернецкий - дирижировал на параде Победы 24 июня 1945 года.

Прохождение войск, участвующих в параде, начинается исполнением старинного марша "Триумф победителей", добавил Власов.

Музыкальное сопровождение парадных расчетов специально подобрано по роду войск, отметил он.

"Для Сухопутных войск звучит марш Бориса Диева "На страже мира", для Военно-воздушных сил - марш Юлия Хайта "Все выше", для Военно-морского флота - песня Виктора Плешака "Экипаж - одна семья" и старинная песня "Варяг", для десантников - песня Булата Окуджавы "Белорусский вокзал", - передает слова полковника Интерфакс.

Завершается прохождение парадных расчетов торжественным маршем под песню Давида Тухманова "День Победы".

Кроме того, в связи с празднованием в этом году 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года Сводный военный оркестр в финале парада исполнит песню "Бородино" на стихи Михаила Лермонтова, сообщил офицер.

"Завершается парад исполнением всенародно любимого марша, написанного военным дирижером полковником Василием Агапкиным, "Прощание славянки", столетие со дня написания которого отмечается в этом году", - сказал Власов.

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