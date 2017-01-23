Форма поиска по сайту

23 января 2017, 11:48

ПРО Москвы засекла в 2016 году более 10 пусков российских ракет

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Система противоракетной обороны Москвы обнаружила более десяти пусков российских ракет в прошлом году, сообщает ТАСС.

Всего в 2016 году боевые расчеты соединения противоракетной обороны ВКС провели более 750 тренировок по обнаружению условных баллистических ракет, их сопровождению и наведению противоракет.

Также РЛС "Дон-2Н", которая относится к ПРО Москвы, выполнила контрольные проводки около 250 космических объектов.

В январе 2017 года на боевое дежурство в Подмосковье заступил зенитный ракетный полк, оснащенный новой зенитной ракетной системой (ЗРС) С-400 "Триумф".

В Минобороны подчеркнули, что главная задача зенитных ракетных полков – противовоздушная оборона и прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных сил и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника.

С-400 "Триумф" прибыл в Подмосковье с полигона Капустин Яр в Астраханской области после стрельб. В 2016 году четыре зенитных ракетных полка перевооружили на ЗРС С-400 "Триумф". Еще четыре ЗРС С-400 поступят на вооружение воздушно-космических сил в 2017 году.

