ПРО Москвы засекла в 2016 году более 10 пусков российских ракет

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Система противоракетной обороны Москвы обнаружила более десяти пусков российских ракет в прошлом году, сообщает ТАСС.

Всего в 2016 году боевые расчеты соединения противоракетной обороны ВКС провели более 750 тренировок по обнаружению условных баллистических ракет, их сопровождению и наведению противоракет.

Также РЛС "Дон-2Н", которая относится к ПРО Москвы, выполнила контрольные проводки около 250 космических объектов.