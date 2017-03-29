Эксперт: люди продолжат ездить без прав – конфискация автомобиля не поможет

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Кроме пожизненного лишения прав за систематические и злостные нарушения правил дорожного движения (ПДД) в Госдуме выступили за введение конфискации транспортного средства в случае, если человек продолжит водить уже после лишения прав. Эксперты m24.ru считают, что нововведения в данном случае вряд ли исправят ситуацию на дорогах, а автолюбители, которым уже нечего терять, – продолжат ездить и без прав.

С предложением ужесточить ответственность за злостное нарушение ПДД выступил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев . По его мнению, пожизненного лишения прав у водителей может быть недостаточно. Он предложил ввести конфискацию транспортного средства, если правонарушитель продолжит управлять машиной даже после пожизненного лишения. В случае, если водитель не является собственником, необходимо разработать систему штрафов, соразмерных стоимости авто. В январе уже предлагали изымать автомобили у лихачей, а также лишать прав водителей, представляющих угрозу для пешеходов. На данный момент в России не существует пожизненного лишения прав, однако срок запрета на управление автомобилем может исчисляться десятилетиями – в зависимости от количества зарегистрированных нарушений ПДД.

"Пока у человека нет никакой мотивации и перспективы вернуть удостоверение – он продолжит ездить и без него"

Председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин считает, что репрессивные методы не исправят положение. Водителям необходим стимул и возможность вернуть право управления автомобилем, в противном случае они продолжат ездить без удостоверения, используя различные ухищрения.

"Хочу напомнить, что у нас есть только одно пожизненное наказание – это лишение свободы, и оно назначается за самые особо тяжкие преступления. Во всем остальном должен быть стимул. Как бы человек ни провинился, но речь идет не об убийстве, а о грубом нарушении ПДД, и у него должен быть шанс вернуть права. Если такого шанса нет – люди будут ездить без прав и никакая конфискация не поможет. Во-первых, нарушителя надо еще поймать, а во-вторых, многие начнут ездить по доверенности – как изъять такую машину, если человек не является собственником?" – рассуждает собеседник m24.ru.

Похмелкин отметил, что существующий закон, который предполагает накапливание срока лишения прав за нарушения, также необходимо менять – пока у человека нет никакой мотивации и возможности вернуть удостоверение – он продолжит ездить и без него.

Автоюрист Сергей Радько предположил в разговоре с m24.ru, что вопрос конфискации автомобиля можно рассматривать только за самые серьезные серьезные нарушения, например, за вождение в пьяном виде, будучи уже лишенным прав.

"Но просто за то, что человек управляет машиной будучи лишенным прав – это уже слишком. Также необходимо защитить интересы тех, кто к нарушению не имеет никакого отношения. Если нарушитель едет на чужом автомобиле – на служебном или взял у друга, конфискация машины в этом случае будет необоснованна, потому что фактически ответственность будет нести другое лицо, а не тот, кто находится за рулем", – пояснил эксперт.

Он уверен, что штрафы соразмерные стоимости авто – спорная идея, которую предлагается скопировать с зарубежной практики, где размер штрафа варьируется в зависимости от дохода и состояния человека. "У нас даже со стоимостью автомобиля очень непонятная ситуация – она разная для разных случаев: для растаможки, для налогообложения, для страхования. Теперь будет еще одна стоимость – для штрафов? Кто и по каким критериям будет ее определять?" – сказал Радько.

Автоюрист напомнил, что за каждое нарушение, которое влечет за собой лишение прав, следует отдельное наказание и сроки идут последовательно. Если человеку вынесено 100 постановлений о лишении, они будут отбываться по очереди – одно за другим. Теоретически можно получить запрет на управление автомобилем хоть на тысячу лет.

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