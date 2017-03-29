Эксперт: люди продолжат ездить без прав – конфискация автомобиля не поможет

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Кроме пожизненного лишения прав за систематические и злостные нарушения правил дорожного движения (ПДД) в Госдуме выступили за введение конфискации транспортного средства в случае, если человек продолжит водить уже после лишения прав. Эксперты m24.ru считают, что нововведения в данном случае вряд ли исправят ситуацию на дорогах, а автолюбители, которым уже нечего терять, – продолжат ездить и без прав.
В январе уже предлагали изымать автомобили у лихачей, а также лишать прав водителей, представляющих угрозу для пешеходов. На данный момент в России не существует пожизненного лишения прав, однако срок запрета на управление автомобилем может исчисляться десятилетиями – в зависимости от количества зарегистрированных нарушений ПДД.
"Пока у человека нет никакой мотивации и перспективы вернуть удостоверение – он продолжит ездить и без него"
Председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин считает, что репрессивные методы не исправят положение. Водителям необходим стимул и возможность вернуть право управления автомобилем, в противном случае они продолжат ездить без удостоверения, используя различные ухищрения.
"Хочу напомнить, что у нас есть только одно пожизненное наказание – это лишение свободы, и оно назначается за самые особо тяжкие преступления. Во всем остальном должен быть стимул. Как бы человек ни провинился, но речь идет не об убийстве, а о грубом нарушении ПДД, и у него должен быть шанс вернуть права. Если такого шанса нет – люди будут ездить без прав и никакая конфискация не поможет. Во-первых, нарушителя надо еще поймать, а во-вторых, многие начнут ездить по доверенности – как изъять такую машину, если человек не является собственником?" – рассуждает собеседник m24.ru.
Похмелкин отметил, что существующий закон, который предполагает накапливание срока лишения прав за нарушения, также необходимо менять – пока у человека нет никакой мотивации и возможности вернуть удостоверение – он продолжит ездить и без него.
Автоюрист Сергей Радько предположил в разговоре с m24.ru, что вопрос конфискации автомобиля можно рассматривать только за самые серьезные серьезные нарушения, например, за вождение в пьяном виде, будучи уже лишенным прав.
"Но просто за то, что человек управляет машиной будучи лишенным прав – это уже слишком. Также необходимо защитить интересы тех, кто к нарушению не имеет никакого отношения. Если нарушитель едет на чужом автомобиле – на служебном или взял у друга, конфискация машины в этом случае будет необоснованна, потому что фактически ответственность будет нести другое лицо, а не тот, кто находится за рулем", – пояснил эксперт.
Он уверен, что штрафы соразмерные стоимости авто – спорная идея, которую предлагается скопировать с зарубежной практики, где размер штрафа варьируется в зависимости от дохода и состояния человека. "У нас даже со стоимостью автомобиля очень непонятная ситуация – она разная для разных случаев: для растаможки, для налогообложения, для страхования. Теперь будет еще одна стоимость – для штрафов? Кто и по каким критериям будет ее определять?" – сказал Радько.
Автоюрист напомнил, что за каждое нарушение, которое влечет за собой лишение прав, следует отдельное наказание и сроки идут последовательно. Если человеку вынесено 100 постановлений о лишении, они будут отбываться по очереди – одно за другим. Теоретически можно получить запрет на управление автомобилем хоть на тысячу лет.
Весной этого года после аварии на Мосфильмовской улице, кода водитель внедорожника Porsche сбил пешехода, пытаясь скрыться с места ДТП, протащил пострадавшего на капоте и через полкилометра врезался в другой автомобиль, депутаты Госдумы снова выступили за лишение прав на долгий срок грубых нарушителей ПДД. В думе также прозвучали и более нестандартные решения: например, высылать на срок до 5 лет из Москвы или Петербурга.
Лишение свободы на срок до пяти лет может ожидать стритрейсеров и других грубых нарушителей ПДД, 27 марта в Госдуму внесли соответствующий проект изменений в УК РФ. В документе говорится о введении штрафа от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты за период от двух до трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет. Кроме того, возможны принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.
В марте бессрочно лишили водительских прав Мару Багдасарян – печально знаменитую многочисленными нарушениями ПДД жительницу Москвы. Однако такой вердикт Савеловский суд вынес на основании болезни, но не ее нарушений. Не смотря на это, уже через сутки девушка выложила фотографии и видеозаписи своих поездок за рулем автомобиля в своих соцсетях.
Мара Багдасарян находилась в джипе сына замглавы "Лукойла" Руслана Шамсуарова во время нашумевшей гонки с полицией. В рамках этого дела за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции ей назначили административный арест на 10 суток.
Затем Багдасарян задержали на Ленинском проспекте за парковку автомобиля на тротуаре. Как выяснилось, девушка неоднократно нарушала правила дорожного движения, в ходе судебного разбирательства было установлено, что за Багдасарян числятся в общей сложности 72 неоплаченных штрафа за нарушение ПДД.
Позже девушку приговорили к году обязательных работ за предъявление судебному приставу и работнику ГБУ "Жилищник" района Сокол поддельного больничного листа, чтобы избежать работы по уборке придомовой территории.
Гонщиков, мажоров и "шашечников" начали ловить в соцсетях – под мониторинг полицейских попали популярные соцсети – Instagram, "ВКонтакте", Facebook, где стритрейсеры выкладывают свое видео. Поиск ведут и по тематическим хэштегам. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".