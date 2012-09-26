Форма поиска по сайту

26 сентября 2012

Безопасность

Госдума хочет отменить рукописные доверенности на автомобили

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума хочет отменить рукописные доверенности на право управления автомобилем. С данной инициативой парламентарии обратились к правительству РФ. На заседании Госдумы 26 сентября был принят протокол об отмене рукописных документов.

Парламентарии настаивают на внесении изменений в правила дорожного движения, сообщает РИА Новости. В частности, депутаты хотят добиться исключения из ПДД пункта об обязанности водителя по требованию полицейского предъявить "документ, который подтверждает его право владения или пользования, или распоряжение в случае управления автомобилем в отсутствии владельца".

Комитет по конституционному законодательству и госстроительству обратится в правительство с предложением исключить из ПДД пункт о необходимости водителя иметь при себе доверенность на управление автомобилем.

Как скоро будут внесены изменения в правила дорожного движения - пока не известно.

