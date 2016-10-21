Дополнительное оборудование установлено в пяти миллионах российских машин

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Запрещенное дополнительное оборудование установлено в пяти миллионах автомобилей в России. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

"Общий парк в России – меньше 50 миллионов автомобилей. Под удар попали до пяти миллионов автомобилей, то есть почти каждая десятая машина. Прежде всего, это автомобили, оборудованные газовыми баллонами, которые ездят на газовом топливе", – сказал он.

По словам эксперта, сейчас согласовать установку дополнительного оборудования в автомобиле очень сложно.

Как пишет "Коммерсантъ", ГИБДД разрабатывает правила и порядок согласования конструктивных изменений и установки допоборудования, которые имеют право производить владельцы машин.

Нормы будут закреплены постановлением правительства РФ и приказом МВД. Накануне ситуация c переоборудованием автомобилей обсуждалась в Госдуме в ходе учредительного собрания Национального автомобильного союза России. Речь идет о машинах, переделанных для любительских соревнований, а также автомобилях с элементами тюнинга.